Глава Европарламента поддержала поставку Украине тяжёлого вооружения

Глава Европарламента Роберта Метсола высказалась в поддержку поставок тяжёлых вооружений Украине.

Она отметила, что Украина должна иметь возможность защищаться.

«Украине необходимо тяжёлое вооружение и оборонительные системы, которые позволят им выжить», — приводит РИА Новости слова Метсолы на пресс-конференции послов ЕС.

Ранее американский лидер Джо Байден провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых пообещал продолжать поставки вооружения Киеву, в том числе системы ПВО.