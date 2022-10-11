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Песков: поставки Украине систем ПВО сделают конфликт «дольше и больнее» для Киева

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Поставки Киеву систем противовоздушной обороны сделают конфликт на Украине «дольше и больнее» для украинской стороны и не изменят целеполагания России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: поставки Украине систем ПВО сделают конфликт «дольше и больнее» для Киева
  • AFP
  • © SERGEI SUPINSKY

Так он прокомментировал планы США поставить Украине системы ПВО.

«Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Ещё раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее американский лидер Джо Байден провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых пообещал продолжать поставки вооружения Киеву, в том числе системы ПВО.

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