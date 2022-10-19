Единство вектора: почему Вашингтон настаивает на версии о неучастии НАТО в конфликте на Украине

США заявили, что Североатлантический альянс не хочет быть стороной конфликта на Украине. Об этом сообщила постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Джулианна Смит. Как она отметила, в отношении этого политического вектора среди стран-членов блока сохраняется единство. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс в ближайшее время передаст Украине сотни систем для борьбы с беспилотниками. О новом транше военной помощи заявила и страна-член блока Германия. По мнению экспертов, учитывая высокую степень вовлечённости целого ряда государств альянса в конфликт на Украине, заявление Смит о неучастии блока в противостоянии можно назвать ложью. Аналитики считают, что так Вашингтон хочет застраховать себя и блок от последствий поражения в конфликте.

Соединённые Штаты заявили, что НАТО не хочет быть стороной конфликта на Украине. Об этом сообщила постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит, выступая на Берлинском форуме внешней политики.

«За всё время этого противостояния мы как союзники договорились именно о том, что не позволим НАТО стать стороной конфликта, — отметила Смит. — В отношении этого политического вектора единство, на мой взгляд, не даёт никаких трещин».

При этом постоянный представитель США при НАТО утверждает, что альянсу следует противостоять влиянию на мировую общественность заявлений РФ о том, что она воюет на поле боя с Западом.

«К сожалению, Россия крайне успешно выдвигает целый ряд ложных нарративов о роли НАТО на местах», — считает Смит.

Поспред США при альянсе также сказала, что Москве «больше всего хотелось бы» указать на непосредственное присутствие сил НАТО на Украине, и что альянс должен прилагать больше усилий, чтобы развеять эти предположения. По её словам, страны всего мира задают вопросы, отражающие якобы влияние российской пропаганды.

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«Нам нужно добиться, чтобы это осознали (наши. — RT) друзья и партнёры во всём мире, — сказала Смит. — Мы должны активизировать нашу деятельность в мире, чтобы расширить спектр обсуждений с другими странами, в которых могут задаваться вопросом о том, насколько существенны или правдивы российские информационные вбросы».

Вместе с тем на этом же форуме генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс в ближайшее время передаст Украине сотни систем для борьбы с беспилотниками.

В свою очередь, на мероприятии страна-член НАТО Германия анонсировала, что намерена поставить Киеву уже в текущем году новые вооружения: танковые тягачи, бронированные машины «Динго», мостоукладчики, танковые гаубицы, дополнительные РСЗО, а также системы по борьбе с беспилотниками. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, назвав такую помощь огромным пакетом, который поступит на Украину.

По её словам, это весомая поддержка, которая будет продолжаться. Ранее Берлин поставил на Украину первую из четырёх обещанных систем ПВО IRIS-T. Вашингтон же потратил за время СВО на военную поддержку киевского режима $17,6 млрд, передавая РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и ряд других тяжёлых вооружений.

При этом военную поддержку Киеву помимо Германии и США оказывают также и другие члены блока: Великобритания недавно направила украинскому режиму пусковые установки РСЗО M270 MRLS и боеприпасы к ним, Польша передала 155-мм самоходные гаубицы, Словакия, Северная Македония объявили о поставках танков и другой тяжёлой бронетехники. Дания, в свою очередь, анонсировала оказание финансовой помощи Словакии для производства и безвозмездной передачи ею Украине самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Кроме того, Евросоюз 17 октября утвердил тренировочную миссию для украинских военных. Аналогичным обучением военнослужащих ВСУ занимаются помимо ряда стран ЕС также Великобритания и Канада.

Скульптура перед Штаб-квартирой НАТО

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Позиции сторон

Стоит отметить, представитель Соединённых Штатов при блоке не первая утверждает, что альянс якобы не является участником конфликта на Украине. С аналогичными заявлениями неоднократно выступал и генсек блока Йенс Столтенберг. Так, ещё в марте он заявил, что альянс оказывает поддержку Киеву, но в противостоянии не участвует. По его словам, страны НАТО полны решимости делать всё возможное, чтобы помочь Украине, однако у блока также есть «обязанность» не допустить конфликта между альянсом и Россией.

«Это привело бы к гибели ещё большего числа людей и ещё более масштабным разрушениям», — подчеркнул тогда генсек блока.

В августе Столтенберг вновь заявил, что в ходе конфликта на Украине альянс преследует две задачи: поддержать Киев и «не допустить расширения конфликта до масштабов полноценной войны между НАТО и Россией».

В октябре генсек альянса объявил в интервью NBC, что блок продолжит поддержку Украины, но это, по его словам, якобы не делает НАТО стороной конфликта.

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При этом Россия не раз подчёркивала, что за счёт поставок оружия Киеву, а также посредством других форм поддержки киевского режима НАТО втягивается в конфликт на Украине.

«Подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, — это путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО. Тем более что оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов», — подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что Североатлантический альянс де-факто «влез» в конфликт на Украине, но на цели РФ это не повлияет.

При этом на то, что НАТО стало стороной конфликта, на Украине обратил внимание и президент Хорватии Зоран Миланович. По его словам, ряд стран альянса содержат, обучают, финансируют и снабжают украинских военных. Как он подчеркнул, блок де-факто «на 100% вовлечён» в это противостояние.

«Огромный стратегический провал»

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, учитывая высокую степень вовлечённости целого ряда стран альянса в конфликт на Украине, заявление постоянного представителя США при блоке о неучастии НАТО в противостоянии можно назвать ложью.

«Пассаж Смит не соответствует действительности. Это заявление — враньё, как и многие сообщения американских официальных лиц. Сейчас Вашингтон, по всей видимости, даёт задний ход, пытается продемонстрировать меньшую степень вовлечённости НАТО в конфликт. В США и в блоке уже более отчётливо понимают, что этот конфликт будет завершён победой России, а следовательно — поражением её противника в лице США и Запада. Вашингтон уже сейчас готовит объяснения на этот счёт, что, мол, они и не участвовали, а проиграл именно Киев», — заявил Шаповалов в беседе с RT.

Таким образом Вашингтон пытается уже заранее уберечь свой имидж и союзников по блоку, полагает Шаповалов.

«Ведь США считают, что ни они, ни НАТО не могут проиграть, поскольку принято считать, что Североатлантический альянс — самый мощный военно-политический союз в мире, а США —мировой лидер. Но мы уже видели бегство Соединённых Штатов вместе с другими натовскими странами из Афганистана и знаем цену показного могущества США и НАТО. Но сейчас американским властям важно застраховать себя перед мировым и внутренним общественным мнением», — отметил аналитик.

Украинские военнослужащие изучают шведскую наплечную систему вооружения Carl Gustaf M4 во время тренировки под Харьковом, Украина, 7 апреля 2022 года

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Как пояснил Шаповалов, это для Вашингтона становится особенно актуально, поскольку Соединённые Штаты находятся в шаге от промежуточных выборов в конгресс.

«Прокси-война против России, которую ведут США, привела к целому букету неблагоприятных экономических последствий для американских граждан. И бездумное вовлечение в конфликт, неограниченная военная поддержка уже вызывает недоумение среди части населения и даже политической элиты. Соцопросы показывают всё более увеличивающийся разрыв между республиканцами и демократами в пользу представителей Республиканской партии и против действующей администрации Байдена. Попытки демократов как-то выправить ситуацию пока ни к чему не привели», — считает эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк обозначил схожую позицию. По его словам, США и НАТО не хотят ассоциироваться с участниками конфликта на Украине, поскольку существует «стопроцентный риск» того, что Киев в этом противостоянии проиграет, а вместе с ним и страны Запада.

«Вашингтон и Североатлантический альянс, которые оказывают колоссальную военную поддержку Киеву, в этом случае тоже потерпят поражение. А для имиджа США и НАТО, а также в целом для их позиционирования на мировой арене это станет огромным стратегическим провалом», — сказал Данюк в комментарии RT.

Как он отметил, США и Запад также пытаются на словах дистанцироваться от конфликта на Украине, поскольку опасаются ассиметричного ответа России на действия Вашингтона и НАТО по военной поддержке Киева.