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Главы МИД стран ЕС утвердили помощь Киеву и тренировочную миссию для военных

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Министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.
Главы МИД стран ЕС утвердили помощь Киеву и тренировочную миссию для военных
  • AFP
  • © Yasuyoshi CHIBA

В сообщении на сайте Совета ЕС говорится, что всего ЕС в рамках Европейского фонда мира предоставил Киеву €3,1 млрд.

«Сегодня совет согласился создать миссию военной помощи в поддержку Украины», — отмечается в заявлении.

7 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере €2 млрд.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ранее заявил, что предложит лидерам на саммите ЕС в Праге обсудить новый транш военной помощи Киеву.

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