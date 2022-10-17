Главы МИД стран ЕС утвердили помощь Киеву и тренировочную миссию для военных
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В сообщении на сайте Совета ЕС говорится, что всего ЕС в рамках Европейского фонда мира предоставил Киеву €3,1 млрд.
«Сегодня совет согласился создать миссию военной помощи в поддержку Украины», — отмечается в заявлении.
7 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере €2 млрд.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ранее заявил, что предложит лидерам на саммите ЕС в Праге обсудить новый транш военной помощи Киеву.