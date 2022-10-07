Урсула фон дер Ляйен заявила о планах выделить €2 млрд для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере €2 млрд.

«В ближайшие дни будет выделено ещё €2 млрд в качестве макрофинансовой помощи», — цитирует её ТАСС.

По словам главы ЕК, страны — члены Евросоюза продолжат оказывать Киеву финансовую и военную поддержку.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ранее заявил, что предложит лидерам на саммите ЕС в Праге обсудить новый транш военной помощи Киеву.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.