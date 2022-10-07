Урсула фон дер Ляйен заявила о планах выделить €2 млрд для Украины
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«В ближайшие дни будет выделено ещё €2 млрд в качестве макрофинансовой помощи», — цитирует её ТАСС.
По словам главы ЕК, страны — члены Евросоюза продолжат оказывать Киеву финансовую и военную поддержку.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ранее заявил, что предложит лидерам на саммите ЕС в Праге обсудить новый транш военной помощи Киеву.
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.