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Урсула фон дер Ляйен заявила о планах выделить €2 млрд для Украины

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере €2 млрд.
Урсула фон дер Ляйен заявила о планах выделить €2 млрд для Украины
  • Gettyimages.ru

«В ближайшие дни будет выделено ещё €2 млрд в качестве макрофинансовой помощи», — цитирует её ТАСС.

По словам главы ЕК, страны — члены Евросоюза продолжат оказывать Киеву финансовую и военную поддержку.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ранее заявил, что предложит лидерам на саммите ЕС в Праге обсудить новый транш военной помощи Киеву.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.

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