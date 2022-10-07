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Глава дипломатии Евросоюза Боррель выступил за новый транш военной помощи Киеву

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что предложит лидерам на саммите ЕС в Праге обсудить новый транш военной помощи Киеву.
Глава дипломатии Евросоюза Боррель выступил за новый транш военной помощи Киеву
  • Gettyimages.ru

«Я предложу лидерам ЕС поддержать новый транш по линии Фонда мира, чтобы продолжить оказывать военную поддержку Украине», — цитирует его РИА Новости.

Боррель добавил, что участники саммита также обсудят тренировочную миссию для украинской армии.

Ранее американское агентство по международному развитию (USAID) анонсировало транш в размере $55 млн для Украины на «подготовку к зиме».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что новые поставки на Украину РСЗО HIMARS демонстрируют ненависть Вашингтона по отношению к Москве.

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