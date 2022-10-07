Глава дипломатии Евросоюза Боррель выступил за новый транш военной помощи Киеву
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«Я предложу лидерам ЕС поддержать новый транш по линии Фонда мира, чтобы продолжить оказывать военную поддержку Украине», — цитирует его РИА Новости.
Боррель добавил, что участники саммита также обсудят тренировочную миссию для украинской армии.
Ранее американское агентство по международному развитию (USAID) анонсировало транш в размере $55 млн для Украины на «подготовку к зиме».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что новые поставки на Украину РСЗО HIMARS демонстрируют ненависть Вашингтона по отношению к Москве.