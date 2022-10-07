Глава дипломатии Евросоюза Боррель выступил за новый транш военной помощи Киеву

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что предложит лидерам на саммите ЕС в Праге обсудить новый транш военной помощи Киеву.

«Я предложу лидерам ЕС поддержать новый транш по линии Фонда мира, чтобы продолжить оказывать военную поддержку Украине», — цитирует его РИА Новости.

Боррель добавил, что участники саммита также обсудят тренировочную миссию для украинской армии.

Ранее американское агентство по международному развитию (USAID) анонсировало транш в размере $55 млн для Украины на «подготовку к зиме».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что новые поставки на Украину РСЗО HIMARS демонстрируют ненависть Вашингтона по отношению к Москве.