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USAID выделит $55 млн Украине на подготовку к зиме

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Американское агентство по международному развитию (USAID) анонсировало транш в размере $55 млн для Украины на «подготовку к зиме».
USAID выделит $55 млн Украине на подготовку к зиме
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Администратор USAID Саманта Пауэр объявила сегодня на Украине о $55 млн инвестиций в тепловую инфраструктуру для помощи в подготовке к зиме», — говорится в сообщении на официальном сайте агентства.

Средства предполагается направить на восстановление и поддержку трубопроводов и прочего необходимого для доставки тепла в дома и учреждения оборудования.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты фактически стали стороной конфликта на Украине.

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