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Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты фактически стали стороной конфликта на Украине.

«Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Она напомнила о достигнутой в конгрессе США договорённости о выделении Украине нового пакета помощи на сумму почти $12 млрд.

«На что же это идёт? На школы? Больницы? Выплату материальной поддержки неимущим? Борьбу с пандемией? Нет, конечно. Львиная доля вновь пойдёт на закупку вооружений для Киева и рассосётся в карманах тех, кто это всё и выделяет», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что в скором времени объём американской финансовой поддержки украинских властей достигнет «астрономической суммы» в $26 млрд.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.

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