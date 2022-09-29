Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине
«Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта», — заявила Захарова в ходе брифинга.
Она напомнила о достигнутой в конгрессе США договорённости о выделении Украине нового пакета помощи на сумму почти $12 млрд.
«На что же это идёт? На школы? Больницы? Выплату материальной поддержки неимущим? Борьбу с пандемией? Нет, конечно. Львиная доля вновь пойдёт на закупку вооружений для Киева и рассосётся в карманах тех, кто это всё и выделяет», — отметила Захарова.
Она подчеркнула, что в скором времени объём американской финансовой поддержки украинских властей достигнет «астрономической суммы» в $26 млрд.
Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.