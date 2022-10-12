«Перестать накачивать режим»: почему в России предупредили о последствиях наращивания поставок оружия США Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал Соединённые Штаты не пересекать красные линии, к которым они вплотную приблизились, и перестать накачивать киевский режим смертоносными вооружениями. Антонов подчеркнул, что подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, — путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО. По мнению экспертов, Вашингтону, который, несмотря на проблемы с производством оружия в США, анонсирует новые поставки, следует серьёзно отнестись к предостережениям российских властей.

Россия призывает Соединённые Штаты воздержаться от пересечения красных линий из-за поставок вооружения Украине. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба дипмиссии.

«Призываем США и их союзников не пересекать красные линии, к которым они вплотную приблизились, и перестать накачивать (киевский. — RT) режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведёт к новым жертвам и разрушениям, к дальнейшему затягиванию конфликта», — подчеркнул Антонов.

По его словам, Россия воспринимает заявления американского руководства о намерении поддерживать президента Украины Владимира Зеленского дополнительными поставками продукции военного назначения, в том числе её новейших образцов, «как ещё одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта».

«Подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, — это путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО. Тем более что оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов», — констатировал российский посол.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что прямое столкновение с США и Североатлантическим альянсом не входит в интересы России, однако Москва будет вынуждена принимать «адекватные контрмеры» из-за действий Запада на Украине, «в том числе асимметричного характера».

Кроме того, как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Россия 1», поступает всё больше «достаточно убедительных» сведений, что США не только помогают вербовать наёмников для участия в боевых действиях на Украине, но и «постоянно работают на земле», помогая расчётам РСЗО HIMMARS в этом конфликте.

«На самом Западе уже начинают понимать, что они заходят дальше, чем собирались», — подчеркнул Лавров.

Как отметил, в свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединённые Штаты фактически уже участвуют в конфликте вокруг Украины.

«Де-факто США изрядно уже залезли (в конфликт на Украине. — RT), по-русски — уши торчат, их видно невооружённым глазом. Де-факто США уже завязли в этом конфликте», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

«Вместе с нашими союзниками и партнёрами мы продолжим вынуждать Россию расплачиваться за её агрессию… а также оказывать поддержку, необходимую украинским силам», — отметил он.

Позже Белый дом сообщил, что в разговоре с Зеленским американский лидер рассказал о намерении предоставить Киеву необходимое оружие, в том числе системы ПВО.

Белый дом

AFP

© MANDEL NGAN

«Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для обороны страны, включая передачу современных систем ПВО. Он также подчеркнул, что на постоянной основе взаимодействует с союзниками и партнёрами, чтобы и в дальнейшем… предоставлять Украине поддержку в сфере безопасности», — сообщили в Белом доме.

В Кремле дали соответствующую оценку этим планам США, подчеркнув, что поставка Вашингтоном ПВО Киеву сделает конфликт «дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целеполагания России и «конечного результата».

Вопрос ресурсов

При этом, как пишет журнал Foreign Policy, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук направил руководству конгресса письма с призывом к Соединённым Штатам сделать приоритетными поставки передвижных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), а также противоракетных, миномётных и артиллерийских систем. По словам Стефанчука, Киев намерен получить наземную модификацию зенитного артиллерийского комплекса Phalanx (C-RAM), а также американские истребители F-15 и F-16.

«Кроме того, Украина хочет, чтобы администрация Байдена отказалась от своей сдержанности и предоставила американские оперативно-тактические ракетные комплексы дальнего действия, известные как ATACMS, способные поражать российские цели на расстоянии 200 миль (около 320 км. — RT), и ударные беспилотники Gray Eagle», — пишет журнал.

Напомним, США за время спецоперации России на Украине уже выделили более $16,8 млрд на военные нужды Киева. Последний пакет такой помощи включает РСЗО HIMARS, артиллерийские системы, боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства.

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Впрочем, как написал в статье для The National Interest офицер военной разведки США Джозеф Донато, Соединённые Штаты должны установить «рамки для своей ныне безграничной приверженности Киеву», поскольку были выявлены слабые места в способности Вашингтона вести длительные боевые действия на Украине, «не говоря уже о том, чтобы сражаться на два фронта».

«Ослабление влияния в стратегических целях — это вопрос не решимости, а ресурсов. Кто-то настаивает, что мы можем выстоять и сражаться одновременно во всех точках мира, однако на фоне сокращения бюджетов, роста дефицита и проблем с цепочками поставок такая позиция кажется всё более несостоятельной. Вашингтон должен сосредоточить свои ограниченные силы в решающий момент», — заявил Донато, предложив сконцентрироваться на противодействии Китаю.

По словам офицера военной разведки США, американская оборонно-промышленная база уже с трудом справляется с поддержкой операций на Украине.

«Кроме того, сокращаются запасы критически важных боеприпасов. Из-за десятилетий деиндустриализации усугубились логистические проблемы, а американское военное производство и без того уже задействовано почти на полную мощность. При нынешнем темпе военных действий США и их союзникам придётся прикладывать немало усилий, чтобы поддерживать огонь украинских орудий до конца зимы», — констатировал Донато.

«Становится спонсором террористов»

Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, Вашингтону, который, несмотря на проблемы с производством оружия, анонсирует новые поставки, следует серьёзно отнестись к предостережениям российских властей.

«Эти заявления США должны тщательно проанализировать и сделать соответствующие выводы, поскольку фактически в настоящее время Соединённые Штаты действительно являются активным участником конфликта на Украине. И это участие становится всё более широким и разнообразным, разнонаправленным. А в условиях, когда киевский режим фактически превратился в террористический, нанося удары по инфраструктуре России, Вашингтон (по терминологии самих США), по сути, становится спонсором террористов, накачивая Украину оружием», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Военнослужащий ВСУ

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© John Moore

По словам Шаповалова, «потакая всем прихотям» киевского режима и организуя безграничное политическое сопровождение конфликта, направленное против России, Вашингтон способствует дальнейшей эскалации напряжённости ситуации на Украине.

«И новые жертвы, которые, к сожалению, неизбежно будут из-за такого подхода США, останутся на совести американского руководства», — подчеркнул аналитик.

Шаповалов также заметил, что требования со стороны киевского режима поставлять на Украину оружие большой дальности объясняется его желанием «расширить зону поражения и перенести атаки вглубь российских территорий».

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«Если США предоставят Киеву такое оружие, то Россия, безусловно, будет рассматривать это как крайне враждебный шаг, как пересечение красных линий. Ответ Москвы будет адекватным этим угрозам. Остаётся надеяться, что те экономические трудности, которые сейчас есть в США, а также нехватка вооружений и остатки разума у американских политиков всё-таки приведут к тому, что Вашингтон остановится у этой красной черты и не будет способствовать дальнейшему сползанию человечества к новому глобальному конфликту», — рассказал аналитик.

Как отметил, в свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов, США неслучайно до сих пор сомневаются в необходимости отправки дальнобойных оперативно-тактических ракет АTACMS на Украину.

«В Вашингтоне прекрасно понимают, что это чревато ещё большей активизацией конфликта и его разрастанием за пределы Украины. При этом истребители F-15 и F-16 вряд ли передадут украинской стороне, сколько бы она ни требовала, поскольку это слишком дорогая техника, которая после её передачи Киеву будет вскоре уничтожена российскими ВКС», — заявил Коновалов в комментарии RT.

По его словам, США будут поддерживать Киев, «пока им это выгодно».

«В Вашингтоне прекрасно осознают, что никакая мифическая победа украинского режима не может быть одержана, но тем не менее не меняют свою риторику», — сказал Коновалов.

Он также подчеркнул, что Россия в очередной раз обозначила США красные линии, чтобы предотвратить разрастание конфликта.