Лавров: всё больше данных, что военные из США и Европы постоянно работают на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что всё больше данных, что военные из США и Европы постоянно работают на Украине.

«Есть всё больше сведений, они достаточно убедительны, о том, что американцы не только помогают вербовать наёмников для участия в боевых действиях на Украине, но и кадровые военнослужащие американской армии, как и армий ряда европейских стран, постоянно работают на земле, в том числе помогая расчётам орудийных комплексов, комплексов систем залпового огня типа HIMARS, помогая их использовать в этих военных действиях», — сказал министр.

Ранее Лавров назвал США стороной конфликта на Украине.

21 сентября российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.