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Лавров: всё больше данных, что военные из США и Европы постоянно работают на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что всё больше данных, что военные из США и Европы постоянно работают на Украине.
Лавров: всё больше данных, что военные из США и Европы постоянно работают на Украине
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Есть всё больше сведений, они достаточно убедительны, о том, что американцы не только помогают вербовать наёмников для участия в боевых действиях на Украине, но и кадровые военнослужащие американской армии, как и армий ряда европейских стран, постоянно работают на земле, в том числе помогая расчётам орудийных комплексов, комплексов систем залпового огня типа HIMARS, помогая их использовать в этих военных действиях», — сказал министр.

Ранее Лавров назвал США стороной конфликта на Украине.

21 сентября российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.

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