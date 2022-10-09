«Экстремистское поведение»: как Украина шантажирует Европу обстрелами Запорожской АЭС
- Запорожская АЭС
- AP
- © Минобороны России
ВСУ повредили последнюю линию электропередачи мощностью 750 кВт, соединявшую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, станция автоматически перешла на работу дизель-генераторов.
«В результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины, — сказал Рогов в комментарии РИА Новости. — Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС, назвала действия киевского режима ядерным шантажом. «Это... не просто безответственное, а экстремистское поведение по обстрелу Запорожской атомной электростанции. Сколько мы об этом говорили, что эти обстрелы ведутся намеренно, что это настоящий ядерный шантаж», — подчеркнула Захарова в эфире Первого канала.
Дипломат добавила, что власти Украины пытаются использовать ЗАЭС фактически как ядерное оружие.
«Ведь идеология была именно эта: сделать всё возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу», — заявила Захарова.
Энергетический вопрос
В то время как силы киевского режима продолжают методично обстреливать территорию Запорожской АЭС и прилегающие к ней районы, украинские власти продолжают утверждать, что ответственность за ситуацию лежит на России.
Кроме того, президент Владимир Зеленский в своём онлайн-выступлении на площадке австралийского Института Лоуи заявил, что Киеву придётся прекратить поставки электроэнергии в Европу, если ЗАЭС останется под контролем РФ. При этом украинский президент возложил ответственность за деактивацию блоков ЗАЭС на Россию.
- Владимир Зеленский
- AP
- © Julia Nikhinson
В свою очередь, руководство Запорожской области неоднократно отмечало, что остановка блоков станции и их перевод в холодный режим вызваны соображениями безопасности в связи с постоянными обстрелами со стороны ВСУ.
Зеленский уже не в первый раз связывает переход ЗАЭС под контроль России с сокращением возможностей Украины поставлять электроэнергию в Европу. В начале сентября, выступая на экономическом форуме Амброзетти в Италии, он заявил, что российское присутствие на ЗАЭС не позволяет Киеву внести свой вклад в улучшение энергетической ситуации в Европе.
Зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в разговоре с RT напомнил, что во времена СССР украинская энергосистема была ориентирована на очень большую нагрузку с учётом растущего количества промышленных предприятий и населения.
«Однако за 30 лет независимой Украины большая часть этого потенциала была уничтожена. На сегодня это единственная страна в СНГ, экономический уровень которой ниже показателей 1991 года. Огромное количество предприятий закрылось, а страну покинули миллионы граждан», — пояснил парламентарий.
Это привело к переизбытку электроэнергии, которую Киев хочет продавать в Европу, отметил Матвейчев. Вместе с тем этот излишек сохранится и без Запорожской АЭС, утверждает эксперт.
«Недаром Зеленский ранее заявлял, что своей энергией Украина готова делиться с Европой. Недостатка в энергетических мощностях у них нет. Киев может без особых проблем отключить ЗАЭС от себя и дальше жить движением оставшихся под его контролем энергетических мощностей», — сказал он.
Однако на фоне энергетического кризиса в ЕС своей риторикой Зеленский пытается сформировать картину, что без украинского контроля над ЗАЭС Европе якобы не хватит столь нужной электроэнергии, отметил Матвейчев.
Зона безопасности
Напомним, расположенная в городе Энергодар Запорожская АЭС с начала марта находится под контролем российских войск. С середины лета станция регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Удары украинских военных не нарушили работу реакторов, но нанесли повреждения вспомогательным системам обеспечения станции и всей энергораспределительной инфраструктуре.
В начале сентября на станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси. Через несколько дней большая часть миссии покинула Энергодар, оставив для контроля за ситуацией на станции двух представителей агентства.
- Запорожская АЭС
- AP
- © Alexander Zemlianichenko
6 сентября МАГАТЭ представило доклад по итогам миссии. В нём, в частности, говорилось о необходимости прекратить обстрелы станции и прилегающей территории, остановить военную активность около АЭС и создать зону безопасности. При этом источник обстрелов в документе эксперты агентства не обозначили.
Впоследствии Рафаэль Гросси распространил собственное отдельное заявление, в котором назвал продолжающиеся обстрелы станции неприемлемыми и призвал к их немедленному прекращению. Он также использовал общие формулировки и не указал источник обстрелов, подвергающих станцию опасности.
30 сентября Запорожская область по итогам референдума вошла в состав РФ, а 5 октября Владимир Путин подписал указ о приёме объектов ЗАЭС в федеральную собственность. Президент поручил правительству создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности её объектов.
Однако ВСУ продолжают обстрелы территории станции в надежде реализовать свой план о создании на ЗАЭС некой «зоны безопасности» под формальным контролем МАГАТЭ, констатировал Олег Матвейчев.
«По их логике, которую с готовностью принимают в Европе, взрывы на станции будут продолжаться, если не будет контроля со стороны международного сообщества. А обстрелы со стороны Украины призваны подтолкнуть Европу к созданию какой-то новой зоны безопасности. Однако для того, чтобы станция спокойно работала, нужно просто прекратить её обстреливать. Теперь же своими атаками на ЗАЭС Украина добилась того, что в итоге вообще осталась без электроэнергии, поступающей со станции», — подчеркнул эксперт.
По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, Украина обстреливает ЗАЭС, фактически шантажируя международное сообщество возможной ядерной катастрофой.
«Обстрелы ЗАЭС и её инфраструктурных объектов направлены на то, чтобы посеять страх, панику и заставить международное сообщество принудить Россию пойти на те или иные уступки в нынешней ситуации. При этом Украина, как она всегда действует в подобных ситуациях, обвиняет Россию в возникновении ядерной угрозы. При любой чрезвычайной ситуации на станции Украина будет заявлять, что это результат неких российских ударов, которые РФ якобы наносит по своей же территории и станции», — пояснил собеседник RT.
Проблема обстрелов ЗАЭС и использования станции киевским режимом как объекта ядерного шантажа может быть решена только военным путём, уверен Шаповалов.
«У этой ситуации есть только один сценарий нормализации: это передвижение линии фронта на запад до тех пределов, с которых Украина физически не сможет наносить удары по области атомной станции. Рано или поздно это произойдёт, атаки на ЗАЭС прекратятся, и Украина больше не сможет подвергать её опасности с помощью западного вооружения. При этом определённый уровень опасности может сохраниться из-за работы диверсионных групп. Поэтому только полная демилитаризация Украины — залог того, что она перестанет представлять опасность как для России, так и для сопредельных государств», — заключил политолог.
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