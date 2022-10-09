«Экстремистское поведение»: как Украина шантажирует Европу обстрелами Запорожской АЭС

Украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию, соединявшую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, сообщил член администрации региона Владимир Рогов. По его словам, станция автоматически перешла на работу дизель-генераторов. На этом фоне Владимир Зеленский убеждает Европу, что без ЗАЭС Украина не сможет снабжать её энергией. Эксперты отмечают, что Киев использует обстрелы станции как инструмент ядерного шантажа.

ВСУ повредили последнюю линию электропередачи мощностью 750 кВт, соединявшую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, станция автоматически перешла на работу дизель-генераторов.

«В результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины, — сказал Рогов в комментарии РИА Новости. — Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС, назвала действия киевского режима ядерным шантажом. «Это... не просто безответственное, а экстремистское поведение по обстрелу Запорожской атомной электростанции. Сколько мы об этом говорили, что эти обстрелы ведутся намеренно, что это настоящий ядерный шантаж», — подчеркнула Захарова в эфире Первого канала.

Дипломат добавила, что власти Украины пытаются использовать ЗАЭС фактически как ядерное оружие.

«Ведь идеология была именно эта: сделать всё возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу», — заявила Захарова.

Энергетический вопрос

В то время как силы киевского режима продолжают методично обстреливать территорию Запорожской АЭС и прилегающие к ней районы, украинские власти продолжают утверждать, что ответственность за ситуацию лежит на России.

Кроме того, президент Владимир Зеленский в своём онлайн-выступлении на площадке австралийского Института Лоуи заявил, что Киеву придётся прекратить поставки электроэнергии в Европу, если ЗАЭС останется под контролем РФ. При этом украинский президент возложил ответственность за деактивацию блоков ЗАЭС на Россию.

Владимир Зеленский

AP

© Julia Nikhinson

В свою очередь, руководство Запорожской области неоднократно отмечало, что остановка блоков станции и их перевод в холодный режим вызваны соображениями безопасности в связи с постоянными обстрелами со стороны ВСУ.

Зеленский уже не в первый раз связывает переход ЗАЭС под контроль России с сокращением возможностей Украины поставлять электроэнергию в Европу. В начале сентября, выступая на экономическом форуме Амброзетти в Италии, он заявил, что российское присутствие на ЗАЭС не позволяет Киеву внести свой вклад в улучшение энергетической ситуации в Европе.

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Зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в разговоре с RT напомнил, что во времена СССР украинская энергосистема была ориентирована на очень большую нагрузку с учётом растущего количества промышленных предприятий и населения.

«Однако за 30 лет независимой Украины большая часть этого потенциала была уничтожена. На сегодня это единственная страна в СНГ, экономический уровень которой ниже показателей 1991 года. Огромное количество предприятий закрылось, а страну покинули миллионы граждан», — пояснил парламентарий.

Это привело к переизбытку электроэнергии, которую Киев хочет продавать в Европу, отметил Матвейчев. Вместе с тем этот излишек сохранится и без Запорожской АЭС, утверждает эксперт.

«Недаром Зеленский ранее заявлял, что своей энергией Украина готова делиться с Европой. Недостатка в энергетических мощностях у них нет. Киев может без особых проблем отключить ЗАЭС от себя и дальше жить движением оставшихся под его контролем энергетических мощностей», — сказал он.

Однако на фоне энергетического кризиса в ЕС своей риторикой Зеленский пытается сформировать картину, что без украинского контроля над ЗАЭС Европе якобы не хватит столь нужной электроэнергии, отметил Матвейчев.

Зона безопасности

Напомним, расположенная в городе Энергодар Запорожская АЭС с начала марта находится под контролем российских войск. С середины лета станция регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Удары украинских военных не нарушили работу реакторов, но нанесли повреждения вспомогательным системам обеспечения станции и всей энергораспределительной инфраструктуре.

В начале сентября на станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси. Через несколько дней большая часть миссии покинула Энергодар, оставив для контроля за ситуацией на станции двух представителей агентства.

Запорожская АЭС

AP

© Alexander Zemlianichenko

6 сентября МАГАТЭ представило доклад по итогам миссии. В нём, в частности, говорилось о необходимости прекратить обстрелы станции и прилегающей территории, остановить военную активность около АЭС и создать зону безопасности. При этом источник обстрелов в документе эксперты агентства не обозначили.

Впоследствии Рафаэль Гросси распространил собственное отдельное заявление, в котором назвал продолжающиеся обстрелы станции неприемлемыми и призвал к их немедленному прекращению. Он также использовал общие формулировки и не указал источник обстрелов, подвергающих станцию опасности.

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30 сентября Запорожская область по итогам референдума вошла в состав РФ, а 5 октября Владимир Путин подписал указ о приёме объектов ЗАЭС в федеральную собственность. Президент поручил правительству создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности её объектов.

Однако ВСУ продолжают обстрелы территории станции в надежде реализовать свой план о создании на ЗАЭС некой «зоны безопасности» под формальным контролем МАГАТЭ, констатировал Олег Матвейчев.

«По их логике, которую с готовностью принимают в Европе, взрывы на станции будут продолжаться, если не будет контроля со стороны международного сообщества. А обстрелы со стороны Украины призваны подтолкнуть Европу к созданию какой-то новой зоны безопасности. Однако для того, чтобы станция спокойно работала, нужно просто прекратить её обстреливать. Теперь же своими атаками на ЗАЭС Украина добилась того, что в итоге вообще осталась без электроэнергии, поступающей со станции», — подчеркнул эксперт.

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, Украина обстреливает ЗАЭС, фактически шантажируя международное сообщество возможной ядерной катастрофой.

«Обстрелы ЗАЭС и её инфраструктурных объектов направлены на то, чтобы посеять страх, панику и заставить международное сообщество принудить Россию пойти на те или иные уступки в нынешней ситуации. При этом Украина, как она всегда действует в подобных ситуациях, обвиняет Россию в возникновении ядерной угрозы. При любой чрезвычайной ситуации на станции Украина будет заявлять, что это результат неких российских ударов, которые РФ якобы наносит по своей же территории и станции», — пояснил собеседник RT.

Проблема обстрелов ЗАЭС и использования станции киевским режимом как объекта ядерного шантажа может быть решена только военным путём, уверен Шаповалов.

«У этой ситуации есть только один сценарий нормализации: это передвижение линии фронта на запад до тех пределов, с которых Украина физически не сможет наносить удары по области атомной станции. Рано или поздно это произойдёт, атаки на ЗАЭС прекратятся, и Украина больше не сможет подвергать её опасности с помощью западного вооружения. При этом определённый уровень опасности может сохраниться из-за работы диверсионных групп. Поэтому только полная демилитаризация Украины — залог того, что она перестанет представлять опасность как для России, так и для сопредельных государств», — заключил политолог.