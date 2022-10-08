Рогов сообщил, что ВСУ повредили последнюю линию связи ЗАЭС с энергосистемой Украины
- РИА Новости
«Минувшей ночью... была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины», — приводит РИА Новости его слова.
Рогов добавил, что ВСУ повредили Днепровскую линию электропередачи мощностью 750 кВ.
Он также сообщил, что Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны украинских военных в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.
7 октября МАГАТЭ сообщило о повреждении линии электропередачи, запитывающей электроэнергией шестой энергоблок Запорожской АЭС, в результате обстрела.