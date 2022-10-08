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Рогов сообщил, что ВСУ повредили последнюю линию связи ЗАЭС с энергосистемой Украины

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Украинские военные повредили последнюю высоковольтную линию электропередачи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что ВСУ повредили последнюю линию связи ЗАЭС с энергосистемой Украины
  • РИА Новости

«Минувшей ночью... была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что ВСУ повредили Днепровскую линию электропередачи мощностью 750 кВ.

Он также сообщил, что Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны украинских военных в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.

7 октября МАГАТЭ сообщило о повреждении линии электропередачи, запитывающей электроэнергией шестой энергоблок Запорожской АЭС, в результате обстрела.

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