Захарова заявила, что Киев обстрелами пытался сделать из ЗАЭС грязную ядерную бомбу
- РИА Новости
«Но ведь идеология была именно эта — сделать всё возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу», — приводит РИА Новости её слова в эфире Первого канала.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины массированными обстрелами береговой линии у Энергодара готовятся к проведению десантной операции.
Также он сообщил, что украинские спецслужбы спрашивали у бывшего генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова, выдержит ли ЗАЭС затопление.