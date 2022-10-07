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Захарова заявила, что Киев обстрелами пытался сделать из ЗАЭС грязную ядерную бомбу

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Украинские военные обстрелами Запорожской АЭС пытались сделать из объекта грязную ядерную бомбу. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что Киев обстрелами пытался сделать из ЗАЭС грязную ядерную бомбу
  • РИА Новости

«Но ведь идеология была именно эта — сделать всё возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу», — приводит РИА Новости её слова в эфире Первого канала.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины массированными обстрелами береговой линии у Энергодара готовятся к проведению десантной операции.

Также он сообщил, что украинские спецслужбы спрашивали у бывшего генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова, выдержит ли ЗАЭС затопление.

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