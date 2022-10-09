Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями подрыва Крымского моста
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
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09 октября 2022
Ранее RT пообщался с предполагаемым директором компании, заказавшей рейс грузовика, который взорвался на мосту.
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Движение пригородных поездов по Крымскому мосту восстановлено, сообщили в Минтрансе России.
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Движение по двум полосам автомобильной части моста запущено, «до особого распоряжения» движение доступно только для легковых автомобилей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Железнодорожное движение по мосту восстановлено, движение грузовых и пассажирских поездов дальнего следования идёт по графику.
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Напомним, подрыв на автомобильной части Крымского моста произошёл утром 8 октября. В результате частично обрушились два автомобильных пролёта моста, также загорелось семь цистерн с топливом на железнодорожной части переправы.
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Рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины, — «совсем неверная постановка вопроса», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков агентству РИА Новости.
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Бастрыкин подчеркнул, что подрыв носит террористический характер.
«Это акт терроризма. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод: это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму», — добавил он.
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Следователи уже установили маршрут движения грузовика, рассказал Бастрыкин на встрече с Путиным:
«Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край».
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Теракт направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации, подчеркнул Владимир Путин.
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Взрыв на Крымском мосту готовили спецслужбы Украины, им помогали из России и зарубежных стран.
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«Мы возбудили дело по ч. 2 ст. 205 (терроризм), и это подтверждается данными первоначального этапа расследования», — заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.