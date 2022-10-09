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Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями подрыва Крымского моста

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RT
Авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста стали украинские спецслужбы, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, теракт был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (терроризм). По словам главы СК Александра Бастрыкина, осуществить подрыв помогали граждане России и зарубежных государств.
Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями подрыва Крымского моста
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив
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  • 09 октября 2022

    Ранее RT пообщался с предполагаемым директором компании, заказавшей рейс грузовика, который взорвался на мосту.

  • Движение пригородных поездов по Крымскому мосту восстановлено, сообщили в Минтрансе России.

  • Движение по двум полосам автомобильной части моста запущено, «до особого распоряжения» движение доступно только для легковых автомобилей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

    Железнодорожное движение по мосту восстановлено, движение грузовых и пассажирских поездов дальнего следования идёт по графику.

  • Напомним, подрыв на автомобильной части Крымского моста произошёл утром 8 октября. В результате частично обрушились два автомобильных пролёта моста, также загорелось семь цистерн с топливом на железнодорожной части переправы.

  • Рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины, — «совсем неверная постановка вопроса», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков агентству РИА Новости.

  • Бастрыкин подчеркнул, что подрыв носит террористический характер.

    «Это акт терроризма. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод: это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму», — добавил он.

  • Следователи уже установили маршрут движения грузовика, рассказал Бастрыкин на встрече с Путиным:

    «Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край».

  • Теракт направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации, подчеркнул Владимир Путин.

  • Взрыв на Крымском мосту готовили спецслужбы Украины, им помогали из России и зарубежных стран.

  • «Мы возбудили дело по ч. 2 ст. 205 (терроризм), и это подтверждается данными первоначального этапа расследования», — заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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