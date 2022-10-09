Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями подрыва Крымского моста

Авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста стали украинские спецслужбы, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, теракт был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (терроризм). По словам главы СК Александра Бастрыкина, осуществить подрыв помогали граждане России и зарубежных государств.

РИА Новости

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