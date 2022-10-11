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Песков: США де-факто уже застряли в конфликте вокруг Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты де-факто уже застряли в конфликте вокруг Украины.
Песков: США де-факто уже застряли в конфликте вокруг Украины
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Де-факто США изрядно уже залезли (в конфликт на Украине. — RT), по-русски — уши торчат, их видно невооружённым глазом. Де-факто США уже завязли в этом конфликте», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал США стороной конфликта на Украине.

21 сентября российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.

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