Песков: США де-факто уже застряли в конфликте вокруг Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты де-факто уже застряли в конфликте вокруг Украины.

«Де-факто США изрядно уже залезли (в конфликт на Украине. — RT), по-русски — уши торчат, их видно невооружённым глазом. Де-факто США уже завязли в этом конфликте», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал США стороной конфликта на Украине.

21 сентября российский министр обороны Сергей Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.