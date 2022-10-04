«Вносят свою лепту в конфликт»: сможет ли Запад значительно нарастить поставки оружия на Украину

Вашингтон обсудил с Киевом дополнительную помощь Украине, в том числе за счёт согласованных США $12 млрд, которые должны пойти, в частности, на оборонные нужды ВСУ. Об этом сообщили в Белом доме. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в сфере безопасности столько, сколько потребуется. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что поддержка Украины — главный приоритет блока. По его словам, Киеву нужна дополнительная помощь на постоянной основе. По мнению экспертов, такие заявления неслучайно звучат в преддверии очередной встречи на авиабазе Рамштайн, на которой могут быть объявлены новые оружейные транши Киеву. Однако ни у США, ни у ЕС всё равно не хватает вооружений, чтобы удовлетворить все потребности киевского режима, считают аналитики.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком дополнительную помощь Киеву, в том числе за счёт согласованных $12 млрд, которые среди прочего должны пойти на оборонные нужды ВСУ. Об этом сообщили в Белом доме.

«Джейк Салливан подчеркнул, что США привержены поддержке украинского народа, отстаивающего свой суверенитет и демократию, в том числе посредством выделения дополнительного пакета помощи в размере $12 млрд, о чём президент Байден недавно подписал (соответствующий. — RT) закон», — говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенна Уотсона.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в интервью телеканалу CNN, что дальнейшее развитие ситуации на Украине «предсказать сложно», но Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в сфере безопасности «столько, сколько потребуется».

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Напомним, всего с 24 февраля США выделили более $16,2 млрд на военные нужды Украины. В последний пакет помощи на $1,1 млрд, объявленной Пентагоном 28 сентября, вошли 18 РСЗО HIMARS, 150 бронированных автомобилей HMMWV, радары, средства борьбы с беспилотниками, а также 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжёлой техники и другие вооружения.

Как информирует Bloomberg со ссылкой на источники, США также готовы предоставлять киевскому режиму ежемесячную помощь в размере $1,5 млрд, чтобы поддерживать финансовое положение Украины «в течение всего периода военного конфликта с Россией», и добиваются, чтобы их европейские союзники выделяли аналогичные суммы.

«По словам одного из собеседников издания, на прошлой неделе дипломатам, готовящим встречу лидеров (стран ЕС. — RT) сообщили, что ожидаемые объёмы финансирования со стороны европейских стран будут примерно соответствовать $1,5 млрд, которые США готовы выделять ежемесячно. Он также отметил, что эти средства имеют решающее значение для покрытия таких жизненно важных затрат, как основные государственные расходы, (обеспечение функционирования. — RT) школ, больниц и электросетей Украины», — пишет агентство.

Партия союзников Вашингтона

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины является «главным приоритетом блока». По его словам, Киеву нужна дополнительная помощь на постоянной основе.

«Мы продолжим оказывать Украине содействие с военной техникой, (а также. — RT) экономическую и финансовую поддержку. Я приветствую недавно анонсированное президентом Байденом предоставление Соединёнными Штатами дополнительной помощи (Украине. — RT). В выходные (схожие. — RT) заявления прозвучали также со стороны Германии, Франции, Дании, Норвегии, Словакии и многих других (стран. — RT). Так что союзники активизируют свою поддержку Украине», — отметил он в интервью телеканалу NBC News.

Напомним, во время пятой встречи группы стран — доноров военной помощи Украине на немецкой авиабазе Рамштайн глава Пентагона рассказал, что Великобритания направила Киеву вторую партию пусковых установок РСЗО M270 MRLS и боеприпасов к ним, а Польша передала три дивизиона 155-мм самоходных гаубиц. По его словам, Словакия, Северная Македония и ряд других стран объявили о выделении собственных «критически важных» поставок танков и другой тяжёлой бронетехники.

Глава Пентагона Ллойд Остин

AP

© Michael Probst

По данным правительства ФРГ, Берлин уже передал ВСУ радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA, 30 самоходных зенитных комплексов Gepard, 54 БТР М113, более 14 тыс. противотанковых мин, 500 зенитных ракет Stinger, запчасти к МиГ-29, 30 бронемашин, три реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS с боезапасом и гаубицы PzH 2000 и другие вооружения. Позже министр обороны Германии Кристина Ламбрехт посетила Украину с необъявленным визитом, в тот же день Берлин пообещал оперативно поставить Киеву систему ПВО IRIS-T SLM.

Дания, в свою очередь, объявила, что вместе с Норвегией и Германией намерена оказать финансовую помощь Словакии в связи с производством и безвозмездной передачей ею Украине САУ Zuzana 2. По данным СМИ, речь идёт о 16 этих самоходных гаубиц.

Кроме того, как сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники, Франция может поставить Украине до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании.

«Будут выскребать свои склады»

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, переговоры Вашингтона и Киева о дополнительной помощи Украине говорят о том, что в преддверии очередной встречи на авиабазе Рамштайн, которая намечена на 12 октября, США узнают о военных потребностях Киева, чтобы во время саммита объявить о поставках части нужных киевскому режиму вооружений.

«Такой диалог США с Украиной можно объяснить необходимостью согласовать дальнейшие транши военной помощи, которые могут быть анонсированы во время шестой встречи группы стран — доноров военной помощи Украине», — заявил эксперт в беседе с RT.

Шаповалов также отметил, что не только Вашингтон, по всей видимости, объявит о новой порции таких поставок Киеву.

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«США к этому времени проведут профилактическую работу со своими союзниками, которые также анонсируют очередные поставки оружия. Подобного рода действия США и их партнёров являются грубейшим нарушением норм международного права. Это путь эскалации напряжённости, который не способствует урегулированию конфликта на Украине, а лишь всё больше разжигает его. Речь идёт об опосредованной войне руками украинцев, которую против России ведёт Запад: США и их союзники», — считает аналитик.

Шаповалов также заметил, что денежные средства, которые Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву, пойдут в первую очередь «на нужды американского ВПК и его стимулирование».

Как, в свою очередь, отметил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин в комментарии RT, сейчас у Соединённых Штатов не хватает достаточного количества вооружений и военной техники, чтобы удовлетворить все потребности киевского режима.

«Хотя производственные мощности США огромны. На то, чтобы поставить их на полный ход, уйдёт год или полтора. Если, конечно, за это время не случится революция в политической американской элите и не будут внесены какие-то коррективы во внешнеполитический курс Вашингтона, касающийся Украины. Это может произойти после выборов в конгресс, если республиканцы получат абсолютное большинство. Тогда демократу Байдену будет намного сложнее проводить свои инициативы по украинскому кейсу», — сказал эксперт.

Подберёзкин также констатировал, что в текущих оружейных поставках Вашингтона Киеву «нет ничего экстраординарно нового и передового».

«Однако эти вооружения всё же вносят свою лепту в конфликт на Украине, делают его более кровавым, подвергают опасности мирное население, которое гибнет от этого оружия по вине ВСУ», — заявил аналитик.

В то же время Подберёзкин отметил, что по сравнению с США, которые ещё могут что-то поставлять Киеву, у некоторых европейских государств почти исчерпаны запасы вооружений.

Российские десантники демонстрируют военное оружие западного производства, захваченное в бою против ВСУ

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Напомним, об этом же написал и бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер в своей статье для журнала Foreign Affairs. По его словам, американские власти предупреждают о невозможности оказывать поддержку Киеву, поскольку запасы оружия в США начинают сокращаться. В ряде же стран ЕС, как он отметил, и вовсе закончились вооружение и военные резервы для отправки на Украину. В частности, министр обороны ФРГ признала, что запасы бундесвера на исходе из-за поставок оружия Киеву. По её словам, немецкие власти «достигли тут предела».

При этом Подберёзкин допустил, что какое-то оружие некоторые страны Европы ещё смогут поставлять Украине.

«Они в состоянии передать несколько десятков гаубиц или старых зенитных автоматических установок. Но вряд ли дело дойдёт до современных вооружений типа танков Leopard. В каком-то ограниченном количестве европейцы будут выскребать свои склады. Но эти немногочисленные транши быстро уничтожаются ВС РФ. Кроме того, дефицит боеприпасов не восполняется в полной мере новыми поставками от стран ЕС. Всё, что передают европейские страны, обычно ликвидируется за неделю, но производить такого рода оружие нужно как минимум несколько месяцев», — констатировал эксперт.

Подберёзкин подчеркнул, что сейчас Вооружённые силы России ведут борьбу не просто с украинскими националистами, а со всей «совокупной боевой машиной Запада».