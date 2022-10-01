Monde: Франция может передать Украине до 12 САУ CAESAR, ранее предназначавшихся Дании
- AFP
Об этом информирует газета Le Monde со ссылкой на источники.
«По нашим данным, Франция готовится поставить на Украину новую партию установок CAESAR, взятых из заказа, предназначавшегося Дании», — говорится в материале.
По информации издания, всего Киев запросил у Франции 15 САУ CAESAR.
Издание вместе с этим отмечает, что такой «манёвр» остаётся предметом «принципиального политического соглашения», а этот шаг является сложным для французских властей.
Официальных комментариев по этому поводу газета не приводит.
В ДНР ранее отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как сообщили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.
Также в сентябре ВСУ обстреляли Донецк из французских гаубиц CAESAR.