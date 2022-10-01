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Monde: Франция может передать Украине до 12 САУ CAESAR, ранее предназначавшихся Дании

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Французские власти готовятся передать Украине от 6 до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании.
Monde: Франция может передать Украине до 12 САУ CAESAR, ранее предназначавшихся Дании
  • AFP

Об этом информирует газета Le Monde со ссылкой на источники.

«По нашим данным, Франция готовится поставить на Украину новую партию установок CAESAR, взятых из заказа, предназначавшегося Дании», — говорится в материале.

По информации издания, всего Киев запросил у Франции 15 САУ CAESAR.

Издание вместе с этим отмечает, что такой «манёвр» остаётся предметом «принципиального политического соглашения», а этот шаг является сложным для французских властей.

Официальных комментариев по этому поводу газета не приводит.

В ДНР ранее отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как сообщили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.

Также в сентябре ВСУ обстреляли Донецк из французских гаубиц CAESAR.

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