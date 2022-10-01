Monde: Франция может передать Украине до 12 САУ CAESAR, ранее предназначавшихся Дании

Французские власти готовятся передать Украине от 6 до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании.

Об этом информирует газета Le Monde со ссылкой на источники.

«По нашим данным, Франция готовится поставить на Украину новую партию установок CAESAR, взятых из заказа, предназначавшегося Дании», — говорится в материале.

По информации издания, всего Киев запросил у Франции 15 САУ CAESAR.

Издание вместе с этим отмечает, что такой «манёвр» остаётся предметом «принципиального политического соглашения», а этот шаг является сложным для французских властей.

Официальных комментариев по этому поводу газета не приводит.

В ДНР ранее отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как сообщили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.

Также в сентябре ВСУ обстреляли Донецк из французских гаубиц CAESAR.