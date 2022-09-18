В преддверии выборов: как поддержка Байденом киевского режима может повлиять на внутриполитическую ситуацию в США

Республиканцы бьют тревогу из-за внутренних проблем в Соединённых Штатах, возлагая на действующего главу Белого дома вину за обострившийся миграционный кризис, падение уровня жизни американцев и растущую инфляцию. В Республиканской партии утверждают, что цены на продукты в стране подскочили из-за «бездумного разбазаривания денег при Байдене». Как пишут американские СМИ, поддержка Киева обернулась для США ввязыванием «в потенциально затяжной конфликт» без чётко обозначенных целей, на который, однако, расходуется много денег и вооружений НАТО. Аналитики полагают, что сосредоточенность Байдена на поддержке Украины обусловлена его желанием продемонстрировать эффективность своей администрации во внешней политике. При этом, по мнению экспертов, столь явное пренебрежение внутренними проблемами может обернуться для демократов поражением на предстоящих выборах в конгресс.

Республиканцы обвинили президента-демократа Джо Байдена в провоцировании внутренних проблем в США. Так, глава нацкомитета Республиканской партии Ронна Макдэниел обратила внимание на усугубляющийся миграционный кризис на южной границе страны.

«Срочная новость для лидеров демократов: при Байдене пограничный кризис бушует уже 17 МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД!» — написала Макдэниел на своей странице в Twitter.

По её словам, во время нахождения у власти 46-го президента Соединённых Штатов более 800 тыс. «беглецов» незаконно пересекли границу и «растворились в США».

«Вдоль границы закрывают школы, грабят дома, уничтожают собственность, и всё потому, что граница НЕ защищена», — констатирует Макдэниел.

Глава нацкомитета республиканцев также обратила внимание на то, что американцы беднеют, а инфляция растёт.

«Согласно недавнему опросу (канала. — RT) CBS, большинство американцев говорят, что (рост. — RT) их доходов не поспевает за инфляцией. Байден — президент, урезающий зарплату», — утверждает Макдэниел.

Республиканцы также отмечают, что из-за роста стоимости продукции американцы «едва сводят концы с концами», в то время как Байден вместо чёткой реакции демонстрирует «невнятный бред». Как говорится в аккаунте Twitter Республиканской партии, «бездумное разбазаривание денег при Байдене привело к самому быстрому с 1979 года росту цен на продукты».

По данным Fox News, республиканцы сомневаются, что президент руководствуется интересами страны, а не собственной партии, запрашивая у конгресса $11,7 млрд на дальнейшую помощь Киеву.

«Республиканская партия обвиняет Байдена в том, что он запросил новый пакет помощи Украине примерно на $12 млрд, чтобы обеспечить преимущество демократов в преддверии промежуточных выборов», — сообщает телеканал.

В частности, конгрессмен-республиканец от штата Аризона Энди Биггз считает, что запрос американского лидера навредит Соединённым Штатам «как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

«Недавний призыв президента Байдена — это лишь непродуманный ход в преддверии промежуточных выборов», — заявил Биггз.

Символика Республиканкой партии

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В свою очередь, конгрессмен-республиканец от штата Пенсильвания Скотт Перри назвал политизированной ситуацию вокруг запроса Байдена.

«То, как совпало время и какие вопросы возникают (вокруг законопроекта о предоставлении помощи. — RT), кажется очень политизированным», — заявил он.

В то же время сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули указал, что администрация Байдена концентрируется больше на решении проблем Киева, чем на урегулировании ситуации вокруг миграционного кризиса в США.

«Сколько бы эту тему ни использовали в предвыборной борьбе, могу сказать, что избиратели в Миссури постоянно меня спрашивают, почему мы занимаемся формированием государственности на Украине, но не можем обеспечить безопасность собственных границ», — сказал Хоули.

«Ставит Киев выше нужд Америки»

Напомним, ранее глава Белого дома попросил конгресс одобрить военную и экономическую помощь Украине на сумму $11,7 млрд к 30 сентября — к завершению финансового года.

Как предполагает издание Politico, для действующего американского лидера конфликт на Украине станет «определяющим моментом его внешнеполитического наследия». При этом журналисты отмечают, что Байден сталкивается со всё большим количеством проблем по этой линии.

«В Соединённых Штатах Украину из заголовков материалов СМИ вытеснили политические неурядицы, поскольку всё большее число консерваторов обвиняют Байдена в том, что Киев он ставит выше нужд самой Америки», — пишет Politico.

Также по теме «Ставки могут многократно возрасти»: как США накачивают Украину снарядами для HIMARS и другими вооружениями Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на $600 млн, говорится в сообщении Пентагона. По данным ведомства, в очередной...

Как прогнозирует со своей стороны колумнист The Hill Уильям Молони, участие в конфликте на Украине приведёт к негативным для США последствиям.

«Демонстрируя, что мы, судя по всему, ничего не вынесли из наших ошибок в Ираке и Афганистане, Соединённые Штаты безоглядно втянули альянс НАТО в опосредованную войну против России на Украине, снова ввязавшись в потенциально затяжной конфликт без чётко обозначенных целей и реальной стратегии выхода, на который, однако, расходуется решительно много денег и вооружений НАТО», — утверждает Молони.

При этом, несмотря на очевидные внутренние проблемы в стране, Вашингтон продолжает снабжать Киев оружием. Так, за время нахождения администрации Байдена у власти на нужды ВСУ было выделено в общей сложности около $15,8 млрд, в том числе более $15,1 млрд с начала спецоперации России на Украине.

Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Соединённые Штаты намерены поддерживать Украину «так долго, как это потребуется».

«Может привести демократов к краху»

По мнению экспертов, несмотря на внутренние трудности и нарастающую критику в конгрессе за колоссальные расходы на поддержку киевского режима, Байден и его администрация не готовы отступаться от «украинского кейса».

«Байдену необходима внешнеполитическая победа перед выборами в конгресс. Президент считает, что, используя украинский конфликт, он сможет продемонстрировать эффективность своей демократической администрации. Всё остальное, в том числе внутренние процессы в США, вышли из-под его контроля. Байден не уделяет внутренней политике должного внимания», — рассказал политолог Андрей Суздальцев в беседе с RT.

С его точки зрения, глава Белого дома своими действиями порой только усугубляет ситуацию в стране.

«В частности, создаёт миграционный бум, вводит санкции на ресурсы из России, что только подстёгивает рост цен на энергоносители и провоцирует экономический кризис, рост инфляции», — пояснил эксперт.

Суздальцев также напомнил, что, вместо того чтобы взять на себя ответственность за происходящее, Байден периодически обвиняет во внутренних проблемах США президента России Владимира Путина.

«И Белый дом всерьёз говорит, что «путинский скачок цен» сильно бьёт по Соединённым Штатам. Лучшего объяснения Вашингтон придумать не может. Такой нарратив американским властям приходится транслировать из-за их неэффективной политики, которая может привести демократов к краху на грядущих выборах в конгресс», — рассуждает аналитик.

Белый дом

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Как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, за время пребывания у власти администрации Байдена ситуация внутри Соединённых Штатов значительно ухудшилась.

«Выросли госдолг и инфляция, благосостояние граждан падает. Причём им постоянно говорят, что это плата за активную позицию Вашингтона по украинскому вопросу. При этом их уверяют, что, когда США якобы «выиграют» у России руками украинцев, Вашингтону достанется трофей в виде разорённой РФ. Это традиционная американская внешнеполитическая схема, которая в данном случае не будет реализована», — сказал он.

По мнению Брутера, если на промежуточных парламентских выборах республиканцы получат большинство в обеих палатах, они смогут помешать Байдену отправлять Киеву оружие, поскольку будут требовать более прозрачного механизма контроля за этим процессом.

«Это может серьёзно замедлить предоставление помощи украинскому режиму. Сейчас демократы разрешают киевскому руководству буквально разворовывать значительную часть средств. Но республиканцы, если получат большинство в конгрессе, захотят показать, что защищают интересы рядовых американцев и более тщательно следят за траншами для Киева», — заключил аналитик.