ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, а также перехватили три американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников, в результате которого были ликвидированы до 100 боевиков и 15 единиц военной техники. Как заявили в Минобороны, за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными.

Вооружённые силы России уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Явкина (Николаевская область) и сбили три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки (Херсонская область) и Сватова (ЛНР). Об этом во время брифинга 25 сентября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, военные РФ нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе города Запорожье, в результате которого были ликвидированы до 100 боевиков и 15 единиц военной техники.

«Ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Анновка Донецкой Народной Республики уничтожены до 50 боевиков и 28 единиц военной техники», — добавили в Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, благодаря сосредоточенным огневым ударам российской артиллерии были сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Марьинки (ДНР). Потери националистов составили более 50 боевиков.

В свою очередь, ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в Херсонской области, в результате которых были уничтожены до 30 националистов и пять единиц военной техники.

Во время брифинга генерал Конашенков также сообщил, что за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, было уничтожено 13 единиц военной техники.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаева, пункты временной дислокации иностранных наёмников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки (ДНР), а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах», — добавил официальный представитель Минобороны РФ.

В ведомстве также заявили, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены семь артиллерийских взводов на огневых позициях бригад ВСУ и бригады теробороны в ДНР, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях. Кроме того, были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», два склада боеприпасов, радиолокационная станция ПВО, а также потоплен бронированный катер типа «Гюрза» ВМС Украины в районе порта Очаков.

Кроме того, по данным МО, ВКС России сбили два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских ракет HARM.

Российские военные на Украине во время спецоперации

РИА Новости

Российские средства ПВО перехватили 12 беспилотников и 21 снаряд РСЗО, в том числе 18 снарядов, выпущенных из американских РСЗО HIMARS.

Вместе с тем, по информации российского военного ведомства, киевский режим по-прежнему организует провокации в районе Запорожской атомной электростанции. Как отмечает МО, ВСУ в очередной раз обстреляли жилые кварталы Энергодара и территории, прилегающие к АЭС.

«За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов. Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья города Энергодара, один попал в водоканал рядом с атомной электростанцией», — сообщил генерал Конашенков, добавив, что ответными ударами российской артиллерии огневые средства националистов были подавлены.

Кроме того, ещё за пределами территории атомной станции ВС РФ сбили восемь дронов-камикадзе, двигавшихся в направлении АЭС.

Обстановка на освобождённых территориях

Из-за огневых атак националистов по освобождённым территориям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в которых сейчас проходит голосование о вхождении в состав России, сохраняется напряжённая обстановка.

ВСУ продолжают наносить массированные удары по ДНР. Как сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 24 сентября националисты 60 раз обстреляли территорию ДНР и выпустили более 258 боеприпасов. В результате атак ВСУ повреждено 42 домостроения и 11 объектов гражданской инфраструктуры. Как уточнили в Народной милиции ДНР, украинские военные атаковали республику из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, танков, ствольной артиллерии калибра 155 и 152 мм, а также 120-мм миномётов.

В штабе территориальной обороны республики заявили, что в результате обстрелов со стороны ВСУ 24 сентября один человек погиб и ещё восемь получили ранения. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении здания детского сада вследствие обстрела националистами Кировского района.

Под непрекращающимися ударами ВСУ находится и ЛНР. По данным представительства республики в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные четыре раза открывали огонь из американских РСЗО M142 HIMARS по территории ЛНР. Националисты выпустили 16 ракет типа M31 GMLRS. Позднее, 25 сентября, в структуре сообщили об очередных атаках украинских военных с использованием HIMARS.

ВСУ также усилили обстрелы Новой Каховки (Херсонская область), нанося удары по гражданским объектам. Местные власти сообщили о десяти взрывах в городе и работе системы ПВО. Позднее ВСУ нанесли удар по гостинице в Херсоне, в которой находились журналисты, в том числе съёмочная группа RT.

Как сообщают местные власти, в результате атаки посредством РСЗО HIMARS погибли два человека, в том числе известный политический деятель, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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Страдает от ударов ВСУ и Запорожская область, по которой украинские военные продолжают наносить массированные удары. По данным местных властей, из-за огневой атаки националистов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение.