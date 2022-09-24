Высокоточная ликвидация: в Минобороны РФ сообщили об уничтожении до 300 иностранных наёмников в Николаевской области

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Николаевской области, в результате которого были ликвидированы до 300 боевиков. Кроме того, в результате «массированного огневого поражения» механизированных бригад ВСУ националисты потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 19 единиц военной техники. Помимо этого, высокоточными ударами ВКС России по позициям ВСУ уничтожены более 200 националистов, три танка и 16 БМП.

Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе Калиновки (Николаевская область), в результате атаки были ликвидированы до 300 боевиков. Об этом во время брифинга 24 сентября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, вследствие «массированного огневого поражения» механизированных бригад ВСУ в районе Купянска Харьковской области и Щурова (ДНР) националисты потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 19 единиц военной техники.

«Высокоточными ударами ВКС России по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районе города Николаева, а также 61-й пехотной егерской бригады в районе населённого пункта Терновка Николаевской области уничтожены более 200 националистов, три танка и 16 боевых бронированных машин», — добавили в Минобороны.

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Кроме того, в результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Берестовое (ДНР) были ликвидированы 48 украинских военнослужащих, в том числе семь офицеров, а также уничтожено четыре единицы бронированной техники.

Благодаря скоординированным действиям авиации, артиллерии и ракетных войск за сутки ВС РФ поразили пять пунктов управления ВСУ в ДНР, Запорожской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, а также 62 артиллерийских подразделения. В 153 районах была уничтожена военная техника и живая сила противника.

Наряду с этим, по данным МО, российские войска уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, радиолокационную станцию (РЛС) украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 и норвежскую РЛС контрбатарейной борьбы «Артур».

Во время брифинга генерал Конашенков также сообщил, что за минувшие сутки ВКС России сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, который был переоборудован под применение американских противорадиолокационных ракет HARM.

В свою очередь, российские силы ПВО перехватили семь беспилотников, уничтожили в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM и две тактические ракеты «Точка-У».

В Минобороны также сообщили, что киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции. По данным военного ведомства, российские средства ПВО сбили над Каховским водохранилищем беспилотник Bayraktar TB2, который двигался в направлении АЭС.

Минобороны России

РИА Новости

«Артиллерией ВСУ обстрелян дачный посёлок «Волна», расположенный в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено десять снарядов из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены», — сообщили в Минобороны, добавив, что в настоящий момент радиационная обстановка на АЭС в норме.

Позднее администрация Энергодара информировала, что ВСУ открыли огонь по городу. Сообщается о четырёх артиллерийских попаданиях в районе этого населённого пункта.

Под обстрелами ВСУ

Между тем по-прежнему наблюдается напряжённая ситуация, связанная с безопасностью освобождённых территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где сейчас идёт голосование о вхождении этих регионов в состав России.

Под постоянными обстрелами ВСУ находится Донецк. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», в результате атак националистов три человека пострадали и один погиб.

По данным местных властей, удары наносятся сразу по ряду районов города и по его центру.

Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по центральной части Донецка.

Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин заявил об обстреле дома правительства.

Неспокойно и в Новой Каховке (Херсонская область), где, как говорится в сообщении городской администрации, произошёл пожар из-за падения осколка «вражеской ракеты». Отмечается, что возгорание произошло рядом с торговым домом.

В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что в Запорожской области была обнаружена и уничтожена проникшая с территории Украины диверсионная группа.

Под огнём ВСУ остаются и районы ЛНР. По данным Народной милиции республики, за сутки ВСУ выпустили 24 ракеты РСЗО HIMARS.

«За прошедшие сутки вооружённые формирования Украины обстреляли населённые пункты Стаханов, Рубежное, Сватово и Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 24 ракеты», — уточняется в сообщении ведомства в Telegram.

Повреждения получили несколько инфраструктурных объектов и автомобилей.