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Рогов сравнил Украину со злой мачехой

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион больше никогда не будет частью Украины, которая все эти годы была для местных жителей злой мачехой.

«Украина была мачехой для Запорожской области, и сегодня она уже ушла в прошлое. Мы никогда снова не будем в составе украинского государства», — заявил он РИА Новости.

Рогов отметил, что в интересах украинских властей было расстаться с Запорожской областью мирным путём.

«Теперь Украина в сознании всех жителей Запорожской области — это кровь, страдание, террор и смерть», — констатировал он.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

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