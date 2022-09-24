Рогов сравнил Украину со злой мачехой
«Украина была мачехой для Запорожской области, и сегодня она уже ушла в прошлое. Мы никогда снова не будем в составе украинского государства», — заявил он РИА Новости.
Рогов отметил, что в интересах украинских властей было расстаться с Запорожской областью мирным путём.
«Теперь Украина в сознании всех жителей Запорожской области — это кровь, страдание, террор и смерть», — констатировал он.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.