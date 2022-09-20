Сосредоточенными огневыми ударами: Минобороны РФ заявило об уничтожении цеха по ремонту бронетехники ВСУ в Николаеве

В городе Николаев уничтожены цеха завода, на которых проводился ремонт бронетехники 59-й мотопехотной бригады ВСУ, заявили в Минобороны России. Наряду с этим в ходе ударов по позициям этого соединения уничтожено до 100 военных и семь бронемашин. По данным ведомства, в результате других ударов российские военные уничтожили более 120 украинских военнослужащих и три танка в Харьковской области и на территории ДНР. Также за сутки поражены шесть пунктов управления украинских войск и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Российские войска уничтожили цеха бронетанкового завода в Николаеве, где проводился ремонт военной техники ВСУ, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин.

«Кроме того, в городе Николаев уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения», — рассказал Конашенков.

Наряду с этим ВС РФ уничтожили более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей в ходе ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в Харьковской области, а также 93-й механизированной бригады на территории Донецкой Народной Республики.

Помимо этого, более 70 националистов и свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей уничтожено высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны в Николаевской области.

Авиация, артиллерия и ракетные войска поразили за сутки шесть пунктов управления ВСУ, расположенных на территории ДНР, Запорожской и Николаевской областей, а также 49 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 142 районах.

Наряду с этим уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов на территории ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей.

Российская авиация сбила украинский самолёт Су-24. Силы ПВО за сутки сбили 12 беспилотников, две американские противорадиолокационные ракеты HARM и 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».

По данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожены 295 самолётов, 155 вертолётов, 2007 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5038 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин РСЗО, 3403 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 5719 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ситуация на ЗАЭС

Между тем в Минобороны РФ отметили, что украинская сторона продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В частности, в течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от ЗАЭС.

Также на russian.rt.com Глава ВГА Энергодара сообщил, что ВСУ наносят удары в непосредственной близости от ЗАЭС

«Всего выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населённого пункта Никополь Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения. Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнём подавлены», — заявили в Минобороны РФ.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС находится в норме.

Росгвардия против артиллерии ВСУ

В Росгвардии заявили, что в ходе проведения воздушной разведки на территории Луганской Народной Республики с применением беспилотников обнаружены цели, координаты которых были переданы российским артиллерийским подразделениям. В результате последовавшего за этим артиллерийского огня РСЗО «Град» и орудие полевой артиллерии противника уничтожены.

Наряду с этим военнослужащие и сотрудники Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ задержали двоих подозреваемых в мародёрстве и хранении боеприпасов и запрещённых веществ. У них изъяты 16 выстрелов ВОГ-17, 360 патронов калибра 5,45 мм и наркотическое вещество.

Кроме того, за сутки росгвардейцы нашли два схрона с оружием, в которых найдены противотанковый ракетный комплекс Javelin, установка ПТРК «Фагот» и 23 ракеты, 18 гранатомётов и свыше 600 выстрелов к ним, пулемёт ПКТ, более 3,5 тыс. артиллерийских снарядов, свыше 200 ручных гранат, а также более 50 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра.