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ВС России уничтожили цеха завода по ремонту бронетехники в Николаеве

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили цеха завода по ремонту бронетехники в Николаеве.
ВС России уничтожили цеха завода по ремонту бронетехники в Николаеве
  • РИА Новости

«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Кроме того, в городе Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили цеха завода «Искра» в Запорожье, где обслуживались РСЗО HIMARS.

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