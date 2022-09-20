ВС России уничтожили цеха завода по ремонту бронетехники в Николаеве

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили цеха завода по ремонту бронетехники в Николаеве.

«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Кроме того, в городе Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили цеха завода «Искра» в Запорожье, где обслуживались РСЗО HIMARS.