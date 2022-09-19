ВС России уничтожили цеха завода «Искра» в Запорожье, где обслуживались РСЗО HIMARS

Вооружённые силы России уничтожили цеха завода «Искра» в Запорожье.

«В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS», — заявили в Минобороны России.

Ранее Пентагон сообщил, что в новый пакет военной помощи Соединённых Штатов Украине вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.