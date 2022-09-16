В новый пакет военной помощи США Киеву вошли снаряды для HIMARS и средства борьбы с БПЛА

В новый пакет военной помощи Соединённых Штатов Украине вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Как указывает РИА Новости, помимо прочего, пакет военной помощи также включает четыре грузовика, снаряжения для разминирования, стрелковое оружие и приборы ночного видения. Ранее президент США Джо Байден официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в $600 млн. Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, заявил, что возможные поставки Киеву американских баллистических ракет ATACMS чреваты втягиванием Вашингтона в конфликт с Россией.