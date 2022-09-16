Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $600 млн

Президент США Джо Байден официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в $600 млн.

Об этом говорится в меморандуме, который Байден направил госсекретарю США Энтони Блинкену.

«Полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами Соединённых Штатов, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до $600 млн... на помощь Украине», — говорится в заявлении.

Содержание нового пакета военной помощи не раскрывается.

Ранее сообщалось, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности. Как уточнялось, требования Украины включают в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км.

Всего, как отмечается, Киев запросил у США 29 типов вооружения и снарядов, включая танки, БПЛА и 2 тыс. ракет для HIMARS.

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, заявил, что возможные поставки Киеву американских баллистических ракет ATACMS чреваты втягиванием Вашингтона в конфликт с Россией.