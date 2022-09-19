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Глава ВГА Энергодара сообщил, что ВСУ наносят удары в непосредственной близости от ЗАЭС

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Глава военно-гражданской администрации города Энергодара Александр Волга сообщил, что Вооружённые силы Украины наносят удары в непосредственной близости от Запорожской АЭС.
Глава ВГА Энергодара сообщил, что ВСУ наносят удары в непосредственной близости от ЗАЭС
  • AP

Об этом сообщает ТАСС.

«Удары на данный момент наносятся в непосредственной близости. Вот буквально во время прямого эфира опять пришла информация, что начался обстрел береговой зоны. Ведётся обстрел по расположенной в непосредственной близости тепловой электростанции. У нас здесь всё находится очень близко. Атомная станция от тепловой находится на расстоянии километра», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В субботу, 17 сентября, Минобороны России сообщило, что киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Ранее в Энергодаре задержали корректировщика ВСУ из числа сотрудников Запорожской АЭС.

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