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Минобороны: киевский режим возобновил провокации в отношении Запорожской АЭС

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Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, сообщило российское Минобороны.
Минобороны: киевский режим возобновил провокации в отношении Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного посёлка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции», — заявило министерство.

Всего было выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя, артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнём.

Накануне подразделения Вооружённых сил Украины открыли артиллерийский огонь по береговой линии Энергодара в непосредственной близости от Запорожской АЭС.

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