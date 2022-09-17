Минобороны: киевский режим возобновил провокации в отношении Запорожской АЭС
- РИА Новости
«В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного посёлка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции», — заявило министерство.
Всего было выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя, артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнём.
Накануне подразделения Вооружённых сил Украины открыли артиллерийский огонь по береговой линии Энергодара в непосредственной близости от Запорожской АЭС.