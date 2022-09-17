Минобороны: киевский режим возобновил провокации в отношении Запорожской АЭС

Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, сообщило российское Минобороны.

«В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного посёлка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции», — заявило министерство.

Всего было выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя, артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнём.

Накануне подразделения Вооружённых сил Украины открыли артиллерийский огонь по береговой линии Энергодара в непосредственной близости от Запорожской АЭС.