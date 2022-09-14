В Энергодаре задержали корректировщика ВСУ из числа сотрудников Запорожской АЭС

В Энергодаре задержан корректировщик украинских войск из числа сотрудников Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Энергодаре задержан ещё один корректировщик из числа сотрудников Запорожской АЭС. Все данные украинской стороне он передавал за деньги, хотя при даче показаний утверждает, что делал это бесплатно и якобы подвергся влиянию украинской пропаганды», — приводит его слова РИА Новости.

27 августа в результате очередного обстрела украинскими военными четыре снаряда попали по крыше одного из спецкорпусов Запорожской АЭС, где хранится американское ядерное топливо.

Власти Запорожской области ранее подготовили план действий на случай ЧП на объекте. В том числе был создан план эвакуации населения.