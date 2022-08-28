Власти Запорожской области подготовили план действий на случай ЧП на АЭС
- РИА Новости
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Он отметил, что в настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме, уровень радиации остаётся в норме.
«Зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации», — сказал Балицкий РИА Новости.
Глава администрации отметил, что ЗАЭС с середины июля ежедневно находится под обстрелами со стороны ВСУ — больше всего ударов наносится силовиками из Марганца и Никополя.
Ранее Балицкий сообщил, что власти региона создали план эвакуации населения на случай аварии на АЭС.
27 августа в результате очередного обстрела украинских военных четыре снаряда попали по крыше одного из спецкорпусов Запорожской АЭС, где хранится американское ядерное топливо.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил о своей приверженности скорейшей отправке экспертной миссии агентства на Запорожскую АЭС.