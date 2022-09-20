Минобороны: в районе Херсона сбили две американские противорадиолокационные ракеты HARM
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Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В районе города Херсон сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM», — говорится в сообщении.
Кроме того, были уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха».
Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны России сбили самолёт Су-25 украинских военных.