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В Минобороны России рассказали о боевых вылетах истребителей-бомбардировщиков Су-34

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В Министерстве обороны России рассказали, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожают цели противника с помощью ракет X-29.

Кадры работы экипажей появились в Telegram-канале ведомства.

«Экипажи выполняют задачи по поражению наземных объектов противника и средств ПВО. Высокоточное оружие позволяет с больших дальностей выполнить боевую задачу с использованием различных прицельных систем», — рассказал заместитель командира авиационной эскадрильи.

По словам штурмана Су-34, ракета Х-29 позволяет уничтожить все цели, которые стоят у неё на пути. В основном её пускают «по таким наземным целям, как ангары, скопление живой силы в определённом месте».

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны России сбили самолёт Су-25 украинских военных.

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