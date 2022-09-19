Высокоточным ударом: в Минобороны России заявили об уничтожении в Запорожье цехов завода, где обслуживали РСЗО HIMARS
- Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России в зоне спецоперации
- РИА Новости
- © Валентин Капустин
Российские военные нанесли удар по производственной площадке в Запорожье, на которой проводился ремонт американских РСЗО HIMARS, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS», — заявил Конашенков.
Он также рассказал другие подробности о ходе спецоперации на Украине. В частности, за минувшие сутки в результате ударов авиации по местам сосредоточения подразделений 53, 58, 93-й механизированных бригад и 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на неподконтрольной союзным войскам территории ДНР были ликвидированы более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники.
«Высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогорки Херсонской области уничтожены три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих», — сообщил представитель Минобороны.
В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации формирований 59-й мотопехотной бригады в Днепропетровской области противник потерял более 30 человек убитыми и свыше 50 ранеными.
Ещё более 70 военных и четыре единицы бронетехники были уничтожены в результате ударов по расположению 128-й горно-штурмовой бригады, 102-й бригады территориальной обороны в Запорожской области и пункта временной дислокации националистического батальона «Карпатская сечь» в Запорожье.
- Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины
Российские авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили семь пунктов управления ВСУ на территории ДНР, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областей, 52 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику противника в 134 районах.
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в районе населённого пункта Александровка Херсонской области и 14 беспилотников, обнаруженных в небе над территорией ДНР, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Также были перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две баллистические ракеты «Точка-У» и 24 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха».
По данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожены 294 самолёта ВСУ, 155 вертолётов, 1995 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других бронемашин, 839 машин РСЗО, 3401 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники.
Обстановка в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о постепенном продвижении сил республики на ряде направлений. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что сейчас ситуация «относительно стабильна».
«На данный момент можно говорить, что ситуация в целом стабилизирована, если берём Донецкое, Горловское, Артёмовское и Угледарское направления. Подразделения даже в этих сложных условиях сейчас продвигаются вперёд. Не такими темпами, как нам хотелось бы, тем не менее есть определённые положительные изменения», — сказал Пушилин.
По его словам, в текущей обстановке направление Красного Лимана остаётся самым сложным. Глава ДНР отметил, что в целом ситуация по этому направлению и по населённому пункту Ямполь контролируется союзными силами.
«Противник минимизировал сейчас работу в отношении этих населённых пунктов в плане ДРГ (диверсионно-разведывательных групп. — RT), но использует артиллерию», — сказал Пушилин.
Кроме того, он заявил, что минувшей ночью союзные силы не допустили переправу техники и личного состава ВСУ в районе населённого пункта Кривая Лука. Той же ночью противник попытался прорваться в Кременную, однако союзные силы помешали этому.
Тем временем ВСУ продолжают обстрелы жилых районов и гражданской инфраструктуры. В понедельник, 19 сентября, по меньшей мере 13 человек погибли в результате удара по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка.