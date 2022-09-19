Пушилин заявил, что ВСУ намеренно стреляли по гражданским объектам в Донецке

Украинские военные намеренно обстреляли гражданские объекты Донецка, в результате чего, по предварительным данным, скончались 13 мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате удара украинских военных по площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе города погибли 13 мирных жителей.

Пушилин подчеркнул, что ВСУ намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: по остановке общественного транспорта, магазину и банку.

«Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет», — написал он в Telegram.

Также в ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли донецкую исправительную колонию, пострадал один человек.