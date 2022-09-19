Минюст ДНР сообщил об обстреле исправительной колонии в Донецке со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли донецкую исправительную колонию, пострадал один человек. Об этом сообщило Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

«Сегодня... донецкая исправительная колония в очередной раз подверглась артобстрелу со стороны вооружённых формирований Украины», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что осуждённому оказали медицинскую помощь, работники исправительной колонии не пострадали.

Ранее стало известно, что украинские военные при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырёх военнопленных, содержавшихся в Еленовской исправительной колонии.

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова выразила надежду, что гибель и ранения украинских пленных в результате повторного обстрела колонии в Еленовке со стороны ВСУ подтолкнут членов миссии ООН к более активной позиции по этому вопросу.