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Штаб ДНР: ВСУ при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырёх военнопленных

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Украинские военные при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырёх военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Штаб ДНР: ВСУ при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырёх военнопленных
  • РИА Новости

Как уточняет штаб, украинские боевики с позиций в Новомихайловке продолжают обстрелы Еленовки с применением артиллерии НАТО калибра 155-мм.

«Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырёх военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии», — говорится в сообщении.

В конце июля ВСУ обстреляли изолятор с пленными украинскими военными с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ДНР, в результате удара погибли 53 человека.

Как отметили в Минобороны, целью удара была попытка запугать украинских военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен.

14 сентября президент России Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили организацию миссии в связи с ударом украинских войск по СИЗО.

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