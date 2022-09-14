Путин и Гутерреш обсудили организацию миссии ООН в связи с ударом Киева по Еленовке

Президент России Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили организацию миссии в связи с ударом украинских войск по СИЗО в Еленовке 29 июля, где содержались военнопленные ВСУ, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Гутерреш заверил, что продолжается активная подготовка поездки на место инцидента ооновских экспертов для проведения независимого и объективного расследования», — говорится в заявлении.

В Минобороны России ранее сообщили, что ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

В территориальном штабе ДНР заявили, что число погибших при ударе возросло до 53.

Заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло анонсировала визит экспертов по расследованию обстрела.