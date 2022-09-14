Путин и Гутерреш обсудили организацию миссии ООН в связи с ударом Киева по Еленовке
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«Гутерреш заверил, что продолжается активная подготовка поездки на место инцидента ооновских экспертов для проведения независимого и объективного расследования», — говорится в заявлении.
В Минобороны России ранее сообщили, что ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
В территориальном штабе ДНР заявили, что число погибших при ударе возросло до 53.
Заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло анонсировала визит экспертов по расследованию обстрела.