В ООН анонсировали визит экспертов по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в Донбассе

В ближайшие дни в Донбасс отправится группа ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке, заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

«В ближайшие дни в Еленовку должна отправиться миссия по установлению фактов для расследования инцидента, произошедшего 29 июля, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных», — цитирует её РИА Новости.

По словам Дикарло, вместе с главой миссии Карлосом Альберто душ Сантушем Крусом отправятся опытные эксперты и должностные лица.

В Минобороны России ранее сообщили, что ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

В территориальном штабе ДНР заявили, что число погибших при ударе возросло до 53.