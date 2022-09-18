В ДНР рассчитывают, что обстрел Еленовки подтолкнёт ООН к контролю ситуации вокруг колонии
- РИА Новости
По словам Морозовой, власти ДНР неоднократно призывали различные международные организации расследовать последствия обстрелов со стороны украинских военных.
«Вопиющая гибель пленных в колонии в Еленовке от рук своих же побратимов — один из примеров необходимости хотя бы редкого присутствия, в том числе ООН (в ДНР. — RT)», — сказала она в интервью ТАСС.
Морозова отметила необходимость активной позиции ООН по вопросу контроля ситуации вокруг колонии в Еленовке.
Ранее стало известно, что украинские военные при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырёх военнопленных, содержавшихся в Еленовской исправительной колонии.