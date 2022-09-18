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В ДНР рассчитывают, что обстрел Еленовки подтолкнёт ООН к контролю ситуации вокруг колонии

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Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова выразила надежду, что гибель и ранения украинских пленных в результате повторного обстрела колонии в Еленовке со стороны ВСУ подтолкнут членов миссии ООН к более активной позиции по этому вопросу.
В ДНР рассчитывают, что обстрел Еленовки подтолкнёт ООН к контролю ситуации вокруг колонии
  • РИА Новости

По словам Морозовой, власти ДНР неоднократно призывали различные международные организации расследовать последствия обстрелов со стороны украинских военных.

«Вопиющая гибель пленных в колонии в Еленовке от рук своих же побратимов — один из примеров необходимости хотя бы редкого присутствия, в том числе ООН (в ДНР. — RT)», — сказала она в интервью ТАСС.

Морозова отметила необходимость активной позиции ООН по вопросу контроля ситуации вокруг колонии в Еленовке.

Ранее стало известно, что украинские военные при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырёх военнопленных, содержавшихся в Еленовской исправительной колонии.

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