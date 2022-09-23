Высокоточным ударом ВКС: в Минобороны РФ сообщили о ликвидации более 220 украинских боевиков

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России нанесли высокоточный удар по подразделениям 81-й аэромобильной бригады ВСУ, уничтожив более 220 украинских военнослужащих. В ведомстве также заявили о подавлении 74 артиллерийских подразделений ВСУ и об уничтожении пехоты и военной техники противника в 142 районах сосредоточения.

Высокоточным ударом Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска (ДНР) ликвидированы свыше 220 украинских боевиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга в пятницу, 23 сентября.

Помимо этого, по словам представителя оборонного ведомства, в районе Славянска и населённого пункта Озёрное (ДНР) уничтожены более 100 иностранных наёмников.

В Минобороны также сообщили, что вблизи города Запорожье ВКС РФ поразили вражескую тактическую группу «Чайка», а также пункты временной дислокации националистических батальонов «Скиф», «Днепр» и «Гепард». Ликвидированы свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники.

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Благодаря слаженным действиям авиации, артиллерии и ракетных войск за сутки были уничтожены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад ВСУ. В результате противник потерял более 130 человек.

«Также за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области, 9-го полка нацгвардии в районе населённого пункта Приморское Запорожской области, а также командно-наблюдательные пункты 2-го и 3-го батальонов 65-й механизированной бригады в районах населённых пунктов Новоандреевка и Верхняя Терса Запорожской области. Подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах», — сообщили в Минобороны.

Наряду с этим российские войска уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

Самолёты ВКС РФ за минувшие сутки сбили один истребитель МиГ-29 и два украинских штурмовика Су-25.

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Российские силы ПВО перехватили 19 украинских беспилотников, 42 снаряда американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».

В своём Telegram-канале Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе СВО. На них запечатлена попытка группировки ВСУ провести атаку на позиции союзных сил: две механизированные роты противника, двигавшиеся при поддержке девяти танков и 16 БМП, были своевременно обнаружены БПЛА. Затем «голубые береты» разгромили колонны вражеской техники.

«В ходе боевых действий подразделениями ВДВ было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, бронированная техника и легкобронированные машины. Часть боевой техники ВСУ захвачена десантниками в качестве трофеев», — сообщило Минобороны РФ.

Обстрелы со стороны националистов

Остаётся напряжённой ситуация с безопасностью на освобождённых территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где проходят голосования о присоединении к России.

Так, по словам местных властей, 23 сентября в районе города Пологи Запорожской области был зафиксирован прорыв группы украинских диверсантов, переодетых в форму военнослужащих Росгвардии. Сейчас союзные силы осуществляют их поиск.

Часть населённых пунктов на освобождённых территориях продолжает обстреливаться украинскими формированиями, в том числе с применением тяжёлого западного вооружения.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу ВСУ выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS по городу Стаханов.

Об атаках украинских войск сообщала и администрация Новой Каховки, где расположена гидроэлектростанция.

Под непрекращающимися обстрелами националистов находится Донецк. По информации мэра города Алексея Кулемзина, с ночи пятницы противник ведёт огонь сразу по нескольким районам столицы ДНР.

Напомним, что за день до старта референдума в результате обстрела рынка в Донецке погибли шесть человек, а после удара по жилым домам Киевского района была убита одна женщина.

Также 22 сентября 155-мм снаряд, предположительно, выпущенный из французской гаубицы CAESAR, попал в пассажирский автобус в Донецке. Жертвами удара стали шесть человек, включая 14-летнего подростка.