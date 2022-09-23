Минобороны опубликовало кадры отражения ВДВ атаки украинских танков и бронемашин
- РИА Новости
Видеокадры столкновения опубликованы на сайте ведомства.
Подразделения ВСУ предприняли попытку наступления силами двух механизированных рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин.
Как отметили в ведомстве, российские десантники уничтожили более 120 украинских военнослужащих, бронированную технику и легкобронированные машины. Часть боевой техники ВСУ захвачена в качестве трофеев.
Ранее Министерство обороны России поделилось кадрами боевой работы расчётов РСЗО «Смерч».