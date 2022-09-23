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Минобороны опубликовало кадры отражения ВДВ атаки украинских танков и бронемашин

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Российские десантники отбили атаку украинских бронетанковых подразделений в ходе специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны.
Минобороны опубликовало кадры отражения ВДВ атаки украинских танков и бронемашин
  • РИА Новости

Видеокадры столкновения опубликованы на сайте ведомства.

Подразделения ВСУ предприняли попытку наступления силами двух механизированных рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин.

Как отметили в ведомстве, российские десантники уничтожили более 120 украинских военнослужащих, бронированную технику и легкобронированные машины. Часть боевой техники ВСУ захвачена в качестве трофеев.

Ранее Министерство обороны России поделилось кадрами боевой работы расчётов РСЗО «Смерч».

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