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Минобороны России опубликовало видео работы расчётов РСЗО «Смерч»

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Министерство обороны России поделилось кадрами боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня «Смерч» в ходе специальной военной операции.
Минобороны России опубликовало видео работы расчётов РСЗО «Смерч»
  • РИА Новости

Видео опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Минобороны, Вооружённые силы России продолжают наносить удары ракетным оружием по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

«Мы способны поражать выявленные объекты на дальности до 70 и даже до 90 км. «Смерч» получает задачу, когда вскрываются какие-то резервы противника... Всё, что нам необходимо, — это получить данные от разведки и соответственно, нанести удар», — рассказал начальник расчёта РСЗО «Ураган» Николай.

Ранее Минобороны России показало кадры с захваченной десантниками бронетехникой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

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