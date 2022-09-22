Минобороны России опубликовало видео работы расчётов РСЗО «Смерч»

Министерство обороны России поделилось кадрами боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня «Смерч» в ходе специальной военной операции.

Видео опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Минобороны, Вооружённые силы России продолжают наносить удары ракетным оружием по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

«Мы способны поражать выявленные объекты на дальности до 70 и даже до 90 км. «Смерч» получает задачу, когда вскрываются какие-то резервы противника... Всё, что нам необходимо, — это получить данные от разведки и соответственно, нанести удар», — рассказал начальник расчёта РСЗО «Ураган» Николай.

Ранее Минобороны России показало кадры с захваченной десантниками бронетехникой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.