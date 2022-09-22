Минобороны России опубликовало кадры с захваченной бронетехникой ВСУ

Минобороны России показало кадры с захваченной десантниками бронетехникой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

Как сообщает Минобороны, удалось захватить БТР-3У украинского производства, дооборудованный иностранным вооружением, а также БМП-2, переданную из стран Восточной Европы.

«БТР оставили, бежав, оставили там одежду, куртки, то есть как трусы. На сегодняшний день спокойно восстанавливаем, осваиваем, готовимся применять его в бою», — рассказал наводчик-оператор Артём.

Ранее сообщалось, что в районе Николаевки в ДНР Вооружённые силы России поразили пункт дислокации украинского нацформирования «Донбасс».

Также стало известно, что Вооружённые силы России уничтожили в Херсонской области за сутки свыше 200 военных Украины.