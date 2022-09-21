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ВС России уничтожили в Херсонской области за сутки более 200 украинских военных

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Вооружённые силы России уничтожили в Херсонской области за сутки свыше 200 военных Украины.

«В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Правдино Херсонской области потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единицу военной техники», — уточнили в Минобороны России.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все попытки украинских войск наступать на область терпят крах.

Он рассказал, что при этом военные ВСУ продолжают обстреливать города и населённые пункты в Херсонской области.

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