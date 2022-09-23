В ЛНР сообщили, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Стаханову.

Сообщение об этом появилось в пятницу, 23 сентября, в Telegram-канале представительства.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 06:15 по населённому пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — говорится в сообщении.

Как отметили в представительстве, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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