В ЛНР сообщили, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову
Сообщение об этом появилось в пятницу, 23 сентября, в Telegram-канале представительства.
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 06:15 по населённому пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — говорится в сообщении.
Как отметили в представительстве, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стартовали референдумы по вопросу вхождения в состав России.