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«Без России у нас нет будущего»: в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях проходят референдумы

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Роман Шимаев, Сергей Гусаров
На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стартовали референдумы по вопросу вхождения в состав России. Процедура волеизъявления продлится с 23 по 27 сентября. Ранее Владимир Путин высказался в поддержку референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях. Президент заявил, что Россия обеспечит безопасные условия для голосования и поддержит решение, которое примут жители.
«Без России у нас нет будущего»: в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях проходят референдумы
  • РИА Новости
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  • 23 сентября 2022

    «Домой мы хотим. Давно уже хотим, с 2014 года. Вот и всё. Этим всё сказано», — сказала RT жительница Мелитополя.

    Также на russian.rt.com «Домой мы хотим — этим всё сказано»: как проходит подготовка к референдумам в Донбассе и на освобождённых территориях

  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал угрозы Евросоюза в адрес России в связи с проведением референдумов.

    «Мы отдаём себе отчёт в своих решениях, и нечего нас пугать. Евросоюз восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети», — написал он в своём Telegram-канале.

    По его словам, чиновникам из Брюсселя «не понять страдания людей, и не им советовать, что делать».

    «У жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН. Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим», — подчеркнул Володин.

  • Жители Луганска — о своих ожиданиях относительно вступления ЛНР в состав России.

    «Всё изменится. Всё встанет в правовое русло — и всё будет ровно. Все будут с работой. Не ленись, живи, работай. Россия — мать», — сказал житель Луганска в беседе с корреспондентом RT.

    • Жители Луганска — о голосовании по вступлению в РФ

  • «Без России у нас нет будущего», — заявила RT одна из жительниц Донбасса, комментируя проведение референдума, который определит судьбу регионов.

    Многие в Донбассе считают, что присоединение к России обеспечит людям стабильную жизнь и защиту. 

  • Военкор RT Влад Андрица рассказывает о начале работы выездной комиссии для голосования о присоединении Луганской Народной Республики к России.

    По его словам, выездное голосование продлится до 27 сентября, и сделано оно для того, чтобы избежать массового скопления людей.

  • Глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением по случаю первого дня голосования на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России. Он назвал это событие «исторической вехой».

    «Мы возвращаемся домой. Это главный мотив всех наших дел и сражений, сокровенное желание и одновременно абсолютная уверенность в том, что наступит день, когда мы станем Россией», — сказал Пушилин.

  • Во вторник, 20 сентября, власти республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей заявили о намерении провести референдумы по вопросу вступления в состав России. Об этом решении стало известно после обращений общественных советов этих регионов, которые выступили с инициативой немедленно приступить к голосованию по вступлению в состав РФ.

  • В 08:00 мск на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях началось голосование о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации.

    С 23 по 26 сентября голосование будет проводиться на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования, в населённых пунктах, где отсутствуют помещения для голосования.

    При этом 27 сентября голосование будет организовано в помещении для голосования (на участке референдума).

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