«Без России у нас нет будущего»: в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях проходят референдумы

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стартовали референдумы по вопросу вхождения в состав России. Процедура волеизъявления продлится с 23 по 27 сентября. Ранее Владимир Путин высказался в поддержку референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях. Президент заявил, что Россия обеспечит безопасные условия для голосования и поддержит решение, которое примут жители.

РИА Новости