«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: старт референдумов | как голосуют в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье

В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России. Голосование будет проходить пять дней, в наших спецвыпусках расскажем подробности. Украина всеми силами пытается помешать волеизъявлению граждан — новые обстрелы, попытки прорыва на линии фронта. Как долго продлится агония ВСУ?