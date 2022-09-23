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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: старт референдумов | как голосуют в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье

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RT
В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России. Голосование будет проходить пять дней, в наших спецвыпусках расскажем подробности. Украина всеми силами пытается помешать волеизъявлению граждан — новые обстрелы, попытки прорыва на линии фронта. Как долго продлится агония ВСУ?

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