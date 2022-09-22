Переговоры с куратором и координаты места взрыва: ФСБ предотвратила теракт СБУ на объекте нефтегазового комплекса

ФСБ России сообщила о предотвращении подготовленного СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки в Турцию и Европу. Как заявили в ведомстве, у исполнителя несостоявшегося теракта нашли два самодельных взрывных устройства большой мощности, переписку с куратором из СБУ, инструкции по переводу денежных средств, а также координаты предполагаемого места взрыва.

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта, который украинские спецслужбы планировали провести на объекте газовой инфраструктуры. Как заявили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства, речь идёт о части комплекса, поставляющего энергоносители из Турции в Европу.

По данным ведомства, исполнитель планировавшегося преступления, завербованный Службой безопасности Украины россиянин 1978 года рождения, был задержан при изъятии из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности.

«В результате досмотра у него обнаружены средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из СБУ, инструкции по сборке взрывного устройства и переводу денежных средств, а также координаты места совершения подрыва», — заявили в ЦОС.

Наряду с этим задержаны четыре пособника украинских спецслужб из числа граждан России, обеспечивавших подготовку диверсии. Следственные органы принимают процессуальное решение относительно произошедшего.

ФСБ России систематически сообщает о предотвращении терактов и раскрытии деятельности агентов украинских спецслужб на территории России. 12 сентября в ведомстве заявили о пресечении серии терактов в отношении представителей администрации Херсонской области и членов правительства Крыма.

Тогда сообщалось, что российские контрразведчики определили сотрудника СБУ, который руководил деятельностью завербованных им источников из числа националистов.

В результате этой работы получены сведения о проводимой иностранной спецслужбой операции, установлены и задержаны непосредственные исполнители и пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.

В конце августа ФСБ сообщила о предотвращении теракта на территории Калининградской области, который готовился совершить сторонник организации «Азов»*. Он планировал ряд диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота, российских военнослужащих и аэропорта Храброво.

По адресу его проживания найдены самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, а также переписка с другими членами запрещённой организации, указывающая на его преступные намерения, агитационная литература и символика. Задержанный дал признательные показания.

В том же месяце ФСБ сообщила о задержании в Ставропольском крае жителя этого региона, причастного к участию в деятельности экстремистской организации «Правый сектор»**. Задержанный намеревался совершить ряд поджогов зданий, однако работа силовиков помешала ему осуществить задуманное. В ходе обыска у него нашли компоненты для изготовления зажигательной смеси.

Также на russian.rt.com Подготовка велась под контролем спецслужб Украины: ФСБ предотвратила подрыв нефтепровода в Волгоградской области

Кроме того, ещё один диверсионно-террористический акт на объекте нефтегазового комплекса был предотвращён в Волгоградской области. Об этом в ФСБ РФ сообщили 15 августа.

По данным ведомства, в ходе задержания подозреваемые в подготовке теракта оказали вооружённое сопротивление силовикам. У них изъяли самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

Организацией теракта злоумышленники занимались под контролем украинских спецслужб.

В конце июля в ФСБ также сообщили о предотвращении в Липецкой области теракта в местах массового скопления людей. Были выявлены и задержаны трое граждан Украины, у которых нашли составные части самодельного взрывного устройства.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).