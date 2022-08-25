На объектах ВМФ и в аэропорту: ФСБ предотвратила готовившиеся сторонником «Азова» теракты в Калининградской области

В Калининграде задержан гражданин РФ, который намеревался совершить диверсионно-террористические акции на объектах Балтийского флота ВМФ РФ, а также в аэропорту Храброво, сообщили в ФСБ. Злоумышленник является приверженцем международной террористической организации «Азов»* и действовал по указанию координаторов группировки. В его тайнике обнаружено СВУ мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте. Задержанный дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили террористический акт на объектах военной и транспортной инфраструктуры Калининградской области, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведённых мероприятий в Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации 1967 года рождения, приверженец запрещённой на территории России международной террористической организации «Азов»*, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина действовал по указанию находящихся на Украине координаторов «Азова». В его планы входило совершение диверсионно-террористического акта, после чего он собирался убыть «на территорию сопредельного государства».

В его тайнике были обнаружены самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты для изготовления СВУ, а также переписка с активными участниками «Азова», которая изобличает его преступные намерения, агитационная литература и символика запрещённой организации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ. Он дал признательные показания.

ФСБ предотвратила в Калининградской области готовившиеся сторонником «Азова» теракты

Деятельность ФСБ по противодействию терроризму

22 августа в России был задержан член «Исламского государства»**, планировавший устроить теракт в Индии. Целью смертника был «один из представителей правящих кругов» страны. Резонансный террористический акт он намеревался осуществить по указанию ИГ «за оскорбление пророка Мухаммеда». Позднее индийский министр обороны Раджнатх Сингх в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Шойгу по итогам заседания ШОС поблагодарил РФ за задержание боевика.

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17 августа в крымских городах Джанкое и Ялте сотрудники ФСБ нейтрализовали законспирированную ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»***. В неё входили шесть граждан РФ. Они целенаправленно распространяли на территории России террористическую идеологию и вербовали в ячейку. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

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15 августа ФСБ предотвратила диверсионно-террористический акт на территории Волгоградской области. Двое злоумышленников, которые действовали под контролем украинских спецслужб, намеревались подорвать нефтепровод. При задержании они оказали сопротивление и были ликвидированы. За организацию преступления отвечали члены праворадикальной группировки «Реструкт», созданной неонацистом Максимом Марцинкевичем.

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* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).