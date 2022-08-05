В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии
«В городе Черкесске выявлен и задержан местный житель, гражданин России 1992 года рождения, приверженец неонацистской идеологии», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что задержанный планировал теракты против правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации «Правый сектор»*.
Ранее суд в Липецке арестовал на два месяца украинских диверсантов из «Правого сектора», которые готовили теракт на автостанции в городе.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).