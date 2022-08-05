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В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии

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Сотрудники ФСБ России задержали местного жителя Карачаево-Черкесии, который планировал устроить теракт в прокуратуре и военкомате и затем уехать на Украину.

«В городе Черкесске выявлен и задержан местный житель, гражданин России 1992 года рождения, приверженец неонацистской идеологии», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что задержанный планировал теракты против правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации «Правый сектор»*.

Ранее суд в Липецке арестовал на два месяца украинских диверсантов из «Правого сектора», которые готовили теракт на автостанции в городе.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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